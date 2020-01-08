شاهد: لحظة قصف قاعدة أمريكية بالعراق وإيران تتحدث عن مقتل 80

قصف الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أمريكيين غربي العراق انتقاما لمقتل قاسم سليماني، كما هدد بضرب حيفا ودبي إذا ردت واشنطن عسكريا.

من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن أكثر من 12 صاروخا باليستيا استهدفوا قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تتمركز فيهما قوات أمريكية.

ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية فيديو يظهر اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ على قاعدتي عين الأسد وأربيل، وتصدر وسم "IranvsUSA#" الترند العالمي بموقع تويتر عقب الضربات الصاروخية الإيرانية على القواعد الأمريكية.

🎥 آغاز انتقام سخت ایران از آمریکا/ لحظه شلیک موشک‌های ایرانی به سمت پایگاه آمریکایی pic.twitter.com/vZxvgruBbb — روزنامه ایران (@IranNewspaper) January 7, 2020

وذكر التلفزيون الإيراني أن هناك "معلومات أولية عن مقتل 80 عسكريًا أمريكيًا على الأقل إثر القصف، بينما قالت واشنطن إنه يجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات، في حين نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي أنه إذا كان هناك إصابات في صفوف القوات الأمريكية فستكون ضئيلة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يتابع ما يجري عن كثب ويعقد مشاورات مع مجلس الأمن القومي لبحث التطورات وإنه سيدلي ببيان بشأن الهجمات صباح الأربعاء.

وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الصاروخي نفذ انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد يوم الجمعة الماضي.

🎥 تصاویر اولیه از لحظه اصابت موشک های انتقام ایران به پایگاه تروریست های آمریکایی pic.twitter.com/67hV0uNzHB — روزنامه ایران (@IranNewspaper) January 8, 2020

وأكدت مصادر أمنية عراقية سقوط 9 صواريخ على قاعدة عين الأسد وسماع دوي انفجار في مدينة أربيل بإقليم كردستان، في حين قال مسؤول أمريكي إن هجمات صاروخية نفذت على مواقع متعددة داخل العراق.

من ناحيته، حذر الحرس الثوري الإيراني "حلفاء يستقبلون قواعد أمريكية" باستهداف تلك القواعد إذا انطلق منها هجمات ضد أهداف إيرانية، متوعدًا برد "ساحق" على أي "عدوان أمريكي على إيران"، ومهددًا بموجة ثالثة من الصواريخ تستهدف القواعد الأمريكية بالمنطقة، تدمر حيفا ودبي، داعيًا واشنطن لإخراج قواتها من العراق.

تابع: لحظة بلحظة.. إيران تقصف قواعد أمريكية "انتقاما" لمقتل قاسم سليماني