شاهد: أول رد من ترمب على قصف إيران لقواعد أمريكية بالعراق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إنه لم يصب أي أمريكي جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.

وقال ترمب في بيان من البيت الأبيض "لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني… قواتنا الأمريكية العظيمة مستعدة لأي شيء. إيران تراجعت فيما يبدو".

وفيما يلي أبرز تصريحات ترمب

لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين بسبب الهجوم الإيراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل.

لن أسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نووي.

لا خسائر في القوات العراقية بفضل أجهزة الإنذار المبكر لدينا.

الجيش الأمريكي قتل قاسم سليماني الإرهابي رقم 1 في العالم وهو مسؤول عن مقتل وجرح الآلاف من جنودنا.

الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران.

سليماني أدار الهجوم الأخير الذي أدى إلى مقتل أمريكي بالعراق ودبر الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.

إيران استولت على سفن في الخليج وشنت اعتداءات على منشآت نفطية سعودية.