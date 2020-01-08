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سياسة

شاهد: أول رد من ترمب على قصف إيران لقواعد أمريكية بالعراق

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
8/1/2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إنه لم يصب أي أمريكي جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.

وقال ترمب في بيان من البيت الأبيض "لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني… قواتنا الأمريكية العظيمة مستعدة لأي شيء. إيران تراجعت فيما يبدو".

وفيما يلي أبرز تصريحات ترمب      
  • لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين بسبب الهجوم الإيراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل. 
  • لن أسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نووي. 
  • لا خسائر في القوات العراقية بفضل أجهزة الإنذار المبكر لدينا. 
  • الجيش الأمريكي قتل قاسم سليماني الإرهابي رقم 1 في العالم وهو مسؤول عن مقتل وجرح الآلاف من جنودنا. 
  • الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية إضافية على إيران. 
  • سليماني أدار الهجوم الأخير الذي أدى إلى مقتل أمريكي بالعراق ودبر الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد. 
  • إيران استولت على سفن في الخليج وشنت اعتداءات على منشآت نفطية سعودية.

  • إيران مولت الإرهاب من خلال الأموال التي حصلت عليها من خلال الاتفاق النووي. 
  • سنفرض مزيدا من العقوبات الاقتصادية على إيران حتى تعدل سلوكها. 
  • يجب أن نعمل مع القوى الكبرى على صياغة اتفاق جديد مع إيران كي يكون العالم أكثر أمنا. 
  • حان الوقت أن تتخلى بريطانيا وألمانيا والصين وفرنسا عن الاتفاق النووي مع إيران. 
  • لا سلام في المنطقة طالما استمرت إيران في سلوكها الحالي. 
  • سأطلب من حلف شمال الأطلسي أن يتدخل أكثر وأكثر في الشرق الأوسط. 
  • أصبحنا مستقلين في مجال النفط ولن نحتاج إلى نفط الشرق الأوسط لإننا أكبر منتج للنفط والغاز في العالم . 
المصدر : الجزيرة مباشر
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