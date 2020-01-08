شاهد: آثار سقوط صاروخ إيراني على قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية أن الموجة الثانية من الضربة الصاروخية التي وجهت نحو القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، استهدفت قاعدة أربيل شمالي العراق.

وتقع القاعدة في عاصمة إقليم كردستان العراق والمستقر نسبيا، ويأتي ذلك عقب قصف صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية، التي تضم قوات عسكرية أمريكية.

وبثت وسائل إعلام كردية، صورا قالت إنها لموقع سقوط أحد الصواريخ التي أطلقتها إيران فجر اليوم الأربعاء، على القاعدة الأمريكية في أربيل شمالي العراق.

وتستخدم القاعدة لتدريب قوات محلية، وفي الشهر الماضي، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الدفعة الأولى من المعلمات العسكريات في المنطقة تخرجت من أربيل.

وكشف الجيش الأمريكي، في سبتمبر/أيلول، أن هذه القاعدة تضم "أكثر من 3 آلاف و600 من الجنود والموظفين المدنيين من 13 دولة مختلفة".

ودعا إقليم كردستان بشمال العراق، الأربعاء، إلى تهدئة الأوضاع واللجوء إلى الحوار والطرق الدبلوماسية لحل مشاكل المنطقة، مشددا أن الحل العسكري لا يمكن أن ينهي الأزمة.

جاء ذلك عقب اجتماع للرئاسات الثلاث لكردستان (رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، والحكومة مسرور بارزاني، والبرلمان ريواز فائق)‎، في أربيل، لبحث الأوضاع بالعراق والمنطقة، بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم.

إفادة

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو قدم إفادة لمسرور برزاني رئيس وزراء حكومة كردستان العراق بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين إحداهما في أربيل.

وجاء في البيان أن "الوزير ورئيس الوزراء اتفقا على أن يظلا على اتصال وثيق مع تطور الموقف".

وفي ألمانيا قال متحدث باسم عمليات الجيش الألماني إن الجنود الألمان في أربيل بخير بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة المتمركزة في المدينة بشمال العراق.

وقال المتحدث "أنا على اتصال مع الرفاق في أربيل. إنهم بحالة جيدة في ظل الظروف".

ويتمركز نحو 115 جنديا ألمانيا في أربيل.