ردود فعل دولية على الضربات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية

أطلقت القوات الإيرانية فجر اليوم الأربعاء صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق انتقامًا لمقتل اللواء قاسم سليماني فجر الجمعة بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

فيما يلي أبرز ردود فعل العالم على الضربات الصاروخية التي قامت بها إيران.

فرنسا

دانت فرنسا الأربعاء الضربات الإيرانية داعية إلى "خفض التصعيد"، وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان "تدين فرنسا الهجمات التي نفذتها هذه الليلة إيران في العراق ضد مواقع للتحالف الذي يحارب تنظيم الدولة.. الأولوية هي الآن أكثر من أي وقت مضى لخفض التصعيد. على دوامة العنف أن تتوقف".

بريطانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء طهران إلى "خفض التصعيد بصورة عاجلة" مدينا الهجمات الإيرانية على قواعد للتحالف في العراق.

وقال جونسون أمام البرلمان "بالتأكيد ندين الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تنتشر فيها قوات التحالف. على إيران أن تمتنع عن شن مثل هذه الهجمات الخطيرة والمتهورة وعليها العمل من أجل خفض التصعيد بصورة عاجلة".

ألمانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب-كارينباور أن ألمانيا تدين "بشدة الاعتداء" الإيراني بإطلاق صواريخ على قاعدتين تضمان جنودا أمريكيين في العراق.

وقالت في حديث لشبكة "ايه ار دي" العامة "لقد تبين أنه من الضروري الآن ألا ندع هذه الدوامة تتفاقم أكثر"، موضحة أنه يعود "قبل كل شيء إلى الإيرانيين عدم التسبب بتصعيد جديد".

من جهته طلب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أيضا من طهران "التخلي عن أي تحرك يمكن أن يؤدي إلى تصعيد جديد".

وأضاف "نحن على اتصال منذ أيام مع كل الأطراف" بهدف تهدئة التوتر.

الحلف الأطلسي

دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الأربعاء إطلاق إيران صواريخ على قواعد عراقية تنتشر فيها القوات الأمريكية.

وكتب في تغريدة "أدين الهجوم الإيراني بالصواريخ على القوات الأمريكية والتحالف في العراق. الحلف الأطلسي يدعو إيران إلى الامتناع عن تصعيد العنف أكثر".

إسرائيل

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل ستوجه "ضربة مدوية" في حال تعرضت لهجوم من قبل عدوها الرئيسي إيران.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر لمنتدى السياسات "كوهيليت" في القدس "سنوجه ضربة مدوية لأي طرف يهاجمنا".

الصين

دعت الصين إلى "ضبط النفس" بعد الهجمات التي شنتها إيران على قاعدتين يستخدمهما جنود أمريكيون في العراق.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ للصحفيين إنه "ليس من مصلحة أي طرف أن يتفاقم الوضع في الشرق الأوسط بشكل إضافي".

الاتحاد الأوربي

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل أن الضربات الإيرانية على قاعدتين عسكريتين في العراق تتمركز فيهما قوات للتحالف بينها قوات أوربية، "مثال جديد على التصعيد".

وقال بوريل في بروكسل "الهجمات الصاروخية الأخيرة على قاعدتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية والتحالف، بينها قوات أوربية، مثال جديد على التصعيد والمواجهة المتزايدة". وحذر من أنه "ليس من مصلحة أحد مفاقمة دوامة العنف".