خامنئي: الشعب الإيراني وجّه صفعة قوية للولايات المتحدة

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن الوجود الأمريكي في المنطقة يجب أن ينتهي، وأن "الأمريكيين جلبوا الحرب والفتن والفساد إلى المنطقة ويجب طردهم".

وأضاف خلال كلمة نقلها التلفزيون الإيراني، أن شعوب المنطقة وحكوماتها المنتخبة لا تقبل الوجود الأمريكي بها، مؤكدًا أن "الأمريكيين لن يتراجعوا عن عدوانهم إذا تراجعنا خطوة عن الرد".

وقال المرشد الإيراني إن الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار البنزين في إيران كانت نتيجة لمخطط خارجي، مضيفًا أن الشعب الإيراني وجه صفعة قوية للولايات المتحدة، وأن "الأعداء" خضعوا أمام عظمة وإرادة أبناء الشعب.

يأتي ذلك بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على قواعد أمريكية في العراق، انتقامًا لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة الماضية.

وأثنى المرشد الإيراني على سليماني قائلًا "كان ثوريًا من الدرجة الأولى وملتزمًا بخط الثورة الإسلامية، وكان رفيقًا شجاعًا يتحدى المخاطر ويضع نفسه في الخطوط الأولى، وكان يتمتع بالشجعة والتدبر في مجال الحرب وكذلك ساحة السياسة".

وتابع أن سليماني كان يأخذ القضايا الشرعية في عين الاعتبار في ميادين الحرب أحيانًا، وأنجز "أعمالًا كبيرة وعظيمة في المنطقة"، وأنه قدم المساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة وأجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار.

وأضاف خامنئي أن سليماني استطاع أن يتغلب على مؤامرات الأمريكيين في المنطقة، واستطاع هزيمة الأموال والدعاية والنفوذ الأمريكي في غرب آسيا، وأنه أحبط المخططات الأمريكية في العراق وسوريا ولبنان.

وقال إن السعودية كانت تريد عراقًا نفطيًا تحت تصرفها لكن العراقيين وقفوا ضد ذلك، وإن سليماني قدم المساعدة للعراقيين للوقوف ضد مخطط السعودية للسيطرة على العراق ونفطه.

وأكد خامنئي "لا ننظر إلى الحكومات في المنطقة كأعداء طالما لا يتحركون ضدنا"، وأوضح "عندما أتحدث عن الأعداء فالمقصود أمريكا والكيان الصهيوني ويجب ألا نخطئ أبدًا في تحديد الأعداء".

وأشار إلى أن "المواجهة مع الأعداء مستمرة ويجب أن نكون أقوياء عسكريًا واقتصاديًا"، داعيًا إلى اليقظة ومتابعة مخططات "العدو" وإحباطها، وتابع "نحن اليوم أمام جبهة واسعة لكننا سننتصر".