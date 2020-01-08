تركيا وروسيا تطالبان أمريكا وإيران بإعطاء الأولوية للدبلوماسية

دعت تركيا وروسيا كلا من الولايات المتحدة وإيران اليوم الأربعاء إلى إعطاء الأولوية للدبلوماسية وعدم تصعيد التوتر، بعد هجوم إيراني على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وحذرت تركيا وروسيا من أن تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول.

وأطلقت القوات الإيرانية صواريخ على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق اليوم الأربعاء ردا على قتل الولايات المتحدة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، ما زاد المخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.