البث الحي
سياسة

تركيا وروسيا تطالبان أمريكا وإيران بإعطاء الأولوية للدبلوماسية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يمين) والرئيس الروسي فلادمير بوتين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(يمين) والرئيس الروسي فلادمير بوتين
8/1/2020

دعت تركيا وروسيا كلا من الولايات المتحدة وإيران اليوم الأربعاء إلى إعطاء الأولوية للدبلوماسية وعدم تصعيد التوتر، بعد هجوم إيراني على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وحذرت تركيا وروسيا من أن تبادل الهجمات بين واشنطن وطهران قد يؤدي إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين في إسطنبول.

وأطلقت القوات الإيرانية صواريخ على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق اليوم الأربعاء ردا على قتل الولايات المتحدة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، ما زاد المخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

إيرانية تضرم النار في جسدها بعد هدم السلطات بيتها (فيديو)

لحظة هدم كوخ السيدة الصغير من قبل البلدية (موافع التواصل)

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)