البث الحي
سياسة

تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران ومصرع جميع ركابها

حطام الطائرة الأوكرانية في منطقة قرب قر مطار طهران
حطام الطائرة الأوكرانية في منطقة قرب قر مطار طهران
8/1/2020

لقي ما لا يقل عن 170 شخصاً مصرعهم في تحطّم طائرة (بوينغ 737) تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن طائرة أوكرانية تحطمت اليوم الأربعاء بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

وأوضح متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، أن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من المطار حيث تحطمت الطائرة.

 وقال مدير العلاقات العامة بشركة (مدينة مطار الإمام الخميني) الدولي، إن الطائرة المنكوبة سقطت في منطقة (برند) القريبة من المطار، جنوب غربي طهران، متوقعا أن يكون خللا فينا وراء سقوطها.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كل ركاب وأفراد طاقم الطائرة "قتلوا".

مقتل جميع الركاب
عمال الإنقاذ في موقع سقوط الطائرة الأوكرانية

بدوره، أعلن مسؤول بالخارجية الأوكرانية نقلا عن معلومات أولية، مقتل كل من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية. 

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

إيرانية تضرم النار في جسدها بعد هدم السلطات بيتها (فيديو)

لحظة هدم كوخ السيدة الصغير من قبل البلدية (موافع التواصل)

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)