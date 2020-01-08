تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران ومصرع جميع ركابها

لقي ما لا يقل عن 170 شخصاً مصرعهم في تحطّم طائرة (بوينغ 737) تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن طائرة أوكرانية تحطمت اليوم الأربعاء بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

وأوضح متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، أن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من المطار حيث تحطمت الطائرة.

وقال مدير العلاقات العامة بشركة (مدينة مطار الإمام الخميني) الدولي، إن الطائرة المنكوبة سقطت في منطقة (برند) القريبة من المطار، جنوب غربي طهران، متوقعا أن يكون خللا فينا وراء سقوطها.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كل ركاب وأفراد طاقم الطائرة "قتلوا".

مقتل جميع الركاب

عمال الإنقاذ في موقع سقوط الطائرة الأوكرانية

بدوره، أعلن مسؤول بالخارجية الأوكرانية نقلا عن معلومات أولية، مقتل كل من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية.

يأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.