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سياسة|الكويت

بعد أنباء سحب القوات الأمريكية.. وكالة الأنباء الكويتية تعلن اختراق حسابها على تويتر

قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت
قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت
8/1/2020

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأربعاء، إنه تم اختراق حسابها على موقع تويتر، وذلك عقب نشر أخبار بانسحاب كل القوات الأمريكية من الكويت خلال 3 أيام.

وأكد الناطق باسم الحكومة الكويتية، اختراق حساب "كونا"، مشددًا على أن ما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية، غير صحيح، كما أكدت السفارة الأمريكية في الكويت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت ونواصل العمل بصورة طبيعية".

وكان حساب الوكالة على تويتر، ذكر أن قائد القوات الأمريكية في الكويت أبلغ وزير الدفاع الكويتي بانسحاب قواته من معسكر عريفجان الأمريكي في الكويت في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، وأن القرار كان مفاجئًا للكويت.

ونفت الوكالة الكويتية في تغريديتن، صحة ما تم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت، وأكدت أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الامريكية.

وشددت الوكالة "على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والأخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قصف فجر اليوم الأربعاء قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أمريكيين غربي العراق انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد يوم الجمعة الماضي والذي دُفن اليوم عقب القصف، وسط تهديد إيراني بضرب حيفا ودبي إذا ردت واشنطن عسكريا.

وقال البنتاغون إن أكثر من 12 صاروخا باليستيا استهدفوا قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تتمركز فيهما قوات أمريكية، وذكر التلفزيون الإيراني أن هناك "معلومات أولية عن مقتل 80 عسكريًا أمريكيًا على الأقل إثر القصف، بينما قالت واشنطن إنه يجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات.

وأعلنت عدة شركات طيران كبرى اليوم تحويل مسار رحلاتها لتجنب المرور عبر المجال الجوي للعراق وإيران بعدما حظرت إدارة الطيران الأمريكية ذلك، كما صعد الذهب إلى أعلى مستوى خلال 7 سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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