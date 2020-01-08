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سياسة

الفلبين ترسل طائرات عسكرية لإخراج مواطنيها من العراق

الرئيس الفلبيني ارودريجو دوتيرتي
الرئيس الفلبيني ارودريجو دوتيرتي
8/1/2020

قال وزير الدفاع الفيليبيني، الأربعاء، إن حكومته سترسل 3 طائرات شحن عسكرية وسفينة تسلمتها من فرنسا لإخراج مواطنيها من العراق، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المرجح أن تقوم السفينة بنقل العمال إلى قطر، بحسب الوكالة.  
وأمرت الفلبين صباح اليوم بإجلاء عشرات الآلاف من مواطنيها من الشرق الأوسط بعد هجوم صاروخي إيراني على قوات تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وقال وزير العمل سيلفستر بيلو، إن الأمر بمغادرة إيران ولبنان جاء في أعقاب إجلاء إلزامي للمواطنين من العراق.

وقال بيلو إنه سيكون "كابوسا" إذا تحول الصراع بين إيران والولايات المتحدة، حليفة الفلبين الوثيقة، إلى حرب شاملة لكن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات لضمان توفير فرص عمل للعائدين.
وأضاف "نناشدهم العودة إلى ديارهم… عندما تتحسن الظروف يمكنهم العودة للشرق الأوسط إذا أرادوا".
ويعيش أكثر من مليوني فلبيني ويعملون في الشرق الأوسط ويرسلون مليارات الدولارات من التحويلات النقدية السنوية التي يمكن أن يعطلها صراع واسع النطاق.
وقال بيلو إن أكثر من 30 ألفا من هذا الرقم يعملون في لبنان وأكثر من 1000 في إيران باستثناء العمال غير المسجلين.
وذكرت وزارة الخارجية أن أكثر من نصف 1600 فلبيني يعملون في العراق يقيمون في إقليم كردستان وأن الباقين يعملون في منشآت أمريكية وغير أمريكية في بغداد وفي مؤسسات تجارية في أربيل.
وكان الرئيس رودريغو دوتيرتي قد أمر الجيش في وقت سابق بوضع طائرتين من طراز "سي 130" وسفينتين وطائرة من طراز "سي 295" لإعادة الفلبينيين من الشرق الأوسط إلى الوطن بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في العراق. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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