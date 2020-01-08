الضربة الإيرانية تربك حركة الطيران.. تغيير مسار رحلات وإلغاء أخرى

أعلنت عدة شركات طيران كبرى اليوم الأربعاء تحويل مسار رحلاتها لتجنب المرور عبر المجال الجوي للعراق وإيران بعدما حظرت إدارة الطيران الأمريكية ذلك.

وحظرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، شركات الطيران المدني الأمريكية من التحليق في المنطقة بعد هجوم صاروخي إيراني على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وعزت إدارة الطيران قرار الحظر، الذي يشمل أيضا خليج عُمان والمياه بين إيران والسعودية، إلى "الأنشطة العسكرية المحتدمة والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي قد تعرض عمليات الطيران المدني الأمريكية للخطر".

وتفيد بيانات موقع (فلايت رادار 24) إلى أن عدة شركات طيران غير أمريكية كانت تسير رحلات فوق أجزاء من العراق وإيران في ذلك الوقت.

وفي حين أن حظر إدارة الطيران الأمريكية لا يعنيها مباشرة، فإن شركات الطيران الأجنبية وهيئاتها التنظيمية الوطنية عادة ما تأخذ الإشعارات الأمريكية في الحسبان عندما تقرر وجهات رحلاتها الجوية.

قبل هذا التوجيه، كانت الإدارة قد حظرت بالفعل على شركات الطيران الأمريكية التحليق على ارتفاع يقل عن 26 ألف قدم فوق العراق ومن الطيران في جزء من المجال الجوي الإيراني فوق الخليج وخليج عمان منذ أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية على ارتفاع عال في يونيو/ حزيران الماضي.

أيضا قال متحدث باسم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، إن الشركة ستلغي رحلتها اليومية بين فرانكفورت وطهران بسبب الوضع في إيران.

وأضاف المتحدث أن لوفتهانزا ستلغي أيضا رحلتها المقررة التالية إلى أربيل بالعراق يوم السبت.

في ذات الشأن أعلنت شركة إير فرانس اليوم الأربعاء تعليق رحلاتها فوق المجال الجوي لإيران والعراق. وقالت الشركة في بيان "يجري تعديل خطط الطيران في الوقت الراهن وفقا لقرارات السلطات الفرنسية والإقليمية وفي أنحاء العالم من أجل ضمان أعلى مستويات الأمان للرحلات".

وقالت شركة (ترانسبورت كندا) إنها على تواصل وثيق مع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية لمتابعة الوضع في الشرق الأوسط مضيفة أن شركة طيران كندا تحول مسار رحلاتها.

أمّا شركة (كانتاس ) الأسترالية للطيران، فقد قالت إنها تعدل مسارات رحلاتها لتجنب التحليق فوق المجال الجوي لكل من العراقي والإيراني حتى إشعار آخر، ما يضيف ما يصل إلى 50 دقيقة لوقت الرحلة بين برث ولندن.

روسيا تطلب عدم التحليق

ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم الأربعاء أن الوكالة الاتحادية الروسية للنقل (روسافياتسيا) طلبت من شركات الطيران الوطنية تجنب التحليق فوق المجال الجوي للعراق وإيران والخليج وخليج عمان.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن بيان روسافياتسيا "نظرا لوجود معلومات بشأن مخاطر أمنية قائمة على رحلات الطيران المدنيالعالمية نوصي، بعدم استخدام المجال الجوي فوق إيران والعراق والخليج وخليج عمان في رحلات الطيران المدني الروسية بما في ذلك رحلات المرور".

شركات آسيوية

ولم تصدر هيئة الطيران الهندية تعليمات رسمية لشركات الطيران بعد لكن مسؤولا قال إنها عقدت اجتماعات مع الأطراف المعنية وناشدتها التحلي بالحذر واتخاذ تدابير وقائية.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية عقب الهجوم على القاعدتين الأمريكيتين في العراق إنها ستحول جميع رحلاتها بعيدا عن المجال الجوي الإيراني.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الماليزية أن رحلاتها لا تحلق فوق المجال الجوي العراقي وأنها ستحول مسار الرحلات لتجنب المجال الجوي الإيراني بعد الهجوم.

وأعلنت شركة ( تشاينا إيرلاينز) التايوانية أنها لن تحلق فوق إيران والعراق بسبب التوتر.

وألغت كل من طيران الإمارات وفلاي دبي رحلة عودة إلى بغداد اليوم الأربعاء بعد الهجوم الصاروخي الإيراني. وقالت الشركتان إنهما ستجريان المزيد من التغييرات إذا تطلب الأمر.

لكن شركة الخطوط الجوية القطرية أعلنت أن رحلاتها إلى العراق تمضي على نحو طبيعي.

وأعلنت الخطوط الجوية الكورية ومثيلتها التايلاندية أنهما تتجنبان التحليق في المجال الجوي لكل من إيران والعراق حتى قبل الهجوم على قوات أمريكية.

المجال الجوي لم يعد متاحا

ذكرت مجموعة (أو بي إس جروب) التي تقدم استشارات لشركات الطيران بشأن الأمن إن الحظر الجديد الذي فرضته الحكومة الأمريكية "كبيرا" خاصة أن المجال الجوي فوق المياه بأكمله في المنطقة لم يعد متاحا الآن.

وكتبت على موقعها الإلكتروني "الرحلات المتجهة من وإلى المطارات الرئيسية في المنطقة مثل دبي ستكون في حاجة الآن للمرور عبر المجال الجوي للسعودية".

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، إنه قام بتشغيل فريق طيران عالمي لدعم "التنسيق والتواصل الفعال" بين شركات الطيران والبلدان مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية.

وأطلقت طهران أكثر من عشرة صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في وقت مبكر اليوم الأربعاء.