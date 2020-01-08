الحرس الثوري الإيراني يتوعد الولايات المتحدة برد "أشد عنفًا وسحقًا"

توعد الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة، برد "أكثر عنفًا وسحقًا" إذا ردت قواتها على الهجوم الذي شنته قوات الحرس على قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية، بالعراق، فجر الأربعاء.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم، عقب إعلانها في وقت سابق، عن شنها قصف بالصواريخ الباليستية على القاعدة الأمريكية المذكورة الموجودة بمحافظة الأنبار، غربي العراق.

وقال البيان الصادر عن الحرس الثوري ";إذا أقدمت الولايات المتحدة بالرد على الهجوم الذي استهدف قاعد عين الأسد، فسيكون ردنا أشد عنفًا وسحقًا".

وفي تحذير للدول التي تستضيف على أراضيها قواعد أمريكية، شدد البيان على أنه "في جميع الأحوال سيتم استهداف مصدر الأعمال العدائية والعدوانية التي تستهدف إيران. ونحن لا نفرق بين النظام الصهيوني والنظام الأمريكي المجرم فيما ارتكبوه من ذنب".

وطالب البيان الشعب الأمريكي بدعوة جنوده بالمنطقة إلى العودة للبلاد حتى لا يتعرضوا لمزيد من الضرر.

اللواء قاسم سليماني

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه لقاعدة عين الأسد الجوية العسكرية الأمريكية، بمحافظة الأنبار، غربي العراق، بعشرات الصواريخ.

وذكر الحرس الثوري، أنه أطلق عددًا من الصواريخ الباليستية على القاعدة المذكورة التي تتمركز فيها غالبية القوات الأمريكية الموجودة بالعراق.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد زار العراق يوم 28 ديسمبر/كانون أول المنصرم، والتقى الجنود الأمريكيين بالقاعدة المذكورة.