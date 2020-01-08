"إيران ضد أمريكا" يتصدر تويتر عالميا عقب ضرب قواعد أمريكية

تصدر وسم (IranvsUSA#) الترند العالمي بموقع تويتر، فور الإعلان هجمات صاروخية إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في العراق، انتقامًا لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وجاءت غالبية التغريدات ساخرة من الضربات الإيرانية والموقف الأمريكي منها بعد تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأن كل شيء على مايرام، وهو ما اعتبره ناشطون استهانة بالحدث.

في حين أشار ناشطون ومغردون آخرون إلى أن الضربة الإيرانية للقواعد الأمريكية ما هي إلا "تمثيلية" لحفظ ماء الوجه بعدما توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على مقتل سليماني، وسط تداول أنباء عن إخلاء القاعدة الأمريكية قبل القصف الإيراني بساعات بتنسيق بين واشنطن وطهران.

وقصف الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الأربعاء قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أمريكيين غربي، كما هدد بضرب حيفا ودبي إذا ردت واشنطن عسكريا.

من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن أكثر من 12 صاروخا باليستيا استهدفوا قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تتمركز فيهما قوات أمريكية.

ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية فيديو يظهر اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ على قاعدتي عين الأسد وأربيل.

وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الصاروخي نفذ انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد يوم الجمعة الماضي.

وذكر التلفزيون الإيراني أن هناك "معلومات أولية عن مقتل 80 عسكريًا أمريكيًا على الأقل إثر القصف، بينما قالت واشنطن إنه يجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر بالحرس الثوري قوله إن إيران ترصد 100 هدف آخر في المنطقة إذا اتخذت واشنطن أي إجراءات للرد العسكري.

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لحظة بلحظة.. إيران تقصف قواعد أمريكية "انتقاما" لمقتل قاسم سليماني

الحرس الثوري الإيراني يتوعد الولايات المتحدة برد "أشد عنفًا وسحقًا"

الرد الامريكي علي صواريخ ايران

يتوقف علي ترمب حين يستيقظ ويفتح التلفاز

اذا وجد الاعلام الامريكي يسخر منه سوف يرد وبقوة اذا وجد ان الوضع ليس سيء للغاية لن يرد #IranvsUSA pic.twitter.com/JXQb3l1dF7 — Omda Mahdy🇪🇬🇹🇷🇱🇾🇶🇦 (@MahdyOmda) January 8, 2020

https://twitter.com/k44544k3/status/1214729417349615616?ref_src=twsrc%5Etfw

مصدر عسكري بريطاني يتحدث عن؛ استعداد بريطانيا للمواجهة.. و رسمياً أمريكا مع دولة اقليمية تدرس قصف إيران… ومقرات حزب الله لبنان والعراق. خلال ساعات….. إذ لم يتم تأجيل الأمر….#امجد_طه #IranvsUSA — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 8, 2020

https://twitter.com/mftaaaa7/status/1214788370137853954?ref_src=twsrc%5Etfw

حصيلة الانتقام الإيراني:

-إسقاط طائرة أوكرانية عن طريق الخطأ ومقتل ركابها ال 180

-مقتل اكثر من 50 إيراني نتيجة التدافع اثناء دفن سليماني

-معظم الصواريخ البالستية لم تصب أهدافها وسقط بعضها ضمن الأراضي الإيرانية وأخرى حول المدن العراقية ولم يسجل قتلى اميركيين#عين_الاسد #IranvsUSA pic.twitter.com/kI6frZs50K — طوني بولس (@TonyBouloss) January 8, 2020

https://twitter.com/EbnSonbol/status/1214745824548274178?ref_src=twsrc%5Etfw