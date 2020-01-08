البث الحي
سياسة

"إيران ضد أمريكا" يتصدر تويتر عالميا عقب ضرب قواعد أمريكية

جانب من تشييع جثمان قاسم سليماني في إيران
جانب من تشييع جثمان قاسم سليماني في إيران
8/1/2020

تصدر وسم (IranvsUSA#) الترند العالمي بموقع تويتر، فور الإعلان هجمات صاروخية إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في العراق، انتقامًا لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وجاءت غالبية التغريدات ساخرة من الضربات الإيرانية والموقف الأمريكي منها بعد تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأن كل شيء على مايرام، وهو ما اعتبره ناشطون استهانة بالحدث.

في حين أشار ناشطون ومغردون آخرون إلى أن الضربة الإيرانية للقواعد الأمريكية ما هي إلا "تمثيلية" لحفظ ماء الوجه بعدما توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على مقتل سليماني، وسط تداول أنباء عن إخلاء القاعدة الأمريكية قبل القصف الإيراني بساعات بتنسيق بين واشنطن وطهران.

وقصف الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الأربعاء قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أمريكيين غربي، كما هدد بضرب حيفا ودبي إذا ردت واشنطن عسكريا.

من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن أكثر من 12 صاروخا باليستيا استهدفوا قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تتمركز فيهما قوات أمريكية.

ونشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية فيديو يظهر اللحظات الأولى لإطلاق الصواريخ على قاعدتي عين الأسد وأربيل.

وقال التلفزيون الإيراني إن الهجوم الصاروخي نفذ انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد يوم الجمعة الماضي.

وذكر التلفزيون الإيراني أن هناك "معلومات أولية عن مقتل 80 عسكريًا أمريكيًا على الأقل إثر القصف، بينما قالت واشنطن إنه يجرى حاليا تقييم للإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر بالحرس الثوري قوله إن إيران ترصد 100 هدف آخر في المنطقة إذا اتخذت واشنطن أي إجراءات للرد العسكري.

اقرأ أيضًا:

شاهد: لحظة قصف قاعدة أمريكية في العراق وإيران تتحدث عن مقتل 80

لحظة بلحظة.. إيران تقصف قواعد أمريكية "انتقاما" لمقتل قاسم سليماني

الحرس الثوري الإيراني يتوعد الولايات المتحدة برد "أشد عنفًا وسحقًا"

https://twitter.com/k44544k3/status/1214729417349615616?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mftaaaa7/status/1214788370137853954?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/EbnSonbol/status/1214745824548274178?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

إيرانية تضرم النار في جسدها بعد هدم السلطات بيتها (فيديو)

لحظة هدم كوخ السيدة الصغير من قبل البلدية (موافع التواصل)

استخدم لعلاج ترمب.. لماذا أوصت منظمة الصحة بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا؟

منظمة الصحة توصي بعدم استخدام ريمديسيفير لمرضى كورونا (رويترز)