البث الحي
سياسة

وزير الدفاع الأمريكي: سليماني خطط لشن هجمات خلال أيام

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
7/1/2020

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجمات كانت ستتم "خلال أيام" قبل أن يقتل في بغداد في ضربة جوية أمريكية، الجمعة.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) عن مدى الخطر الذي كان يشكله قائد فيلق القدس وهل كان وشيكا، قال إسبر "أعتقد أنه من الإنصاف القول خلال أيام، بالتأكيد".

وقال إسبر إن بلاده جاهزة لأي رد "متوقع" من إيران على خلفية مقتل سليماني، مشيرا أن "سياسة الولايات المتحدة لم تتغير وأنها لن تغادر العراق".
وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من تداول رسالة منسوبة للجيش الأمريكي أبلغ بها العراق عن بدء إجراءات سحب قواته من العراق استجابة لتصويت البرلمان الذي يطالب بخروج الولايات المتحدة من البلاد.

وأوضح إسبر أن بلاده "لا تسعى لحرب مع إيران لكنها مستعدة لإنهائها"، مضيفا: "نريد حلا دبلوماسيًا وهذا يتطلب من إيران خفض التصعيد".

ولدى رده على سؤال بشأن التهديدات الإيرانية بالانتقام، قال إسبر: "ما يحدث في المرحلة القادمة يعتمد على أفعالهم، ينبغي أن نتوقع أنهم سيردون سواء عبر وكلائهم أو سيردون بشكل مباشر".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)