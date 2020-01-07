وزير الدفاع الأمريكي: سليماني خطط لشن هجمات خلال أيام

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الثلاثاء، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجمات كانت ستتم "خلال أيام" قبل أن يقتل في بغداد في ضربة جوية أمريكية، الجمعة.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) عن مدى الخطر الذي كان يشكله قائد فيلق القدس وهل كان وشيكا، قال إسبر "أعتقد أنه من الإنصاف القول خلال أيام، بالتأكيد".

وقال إسبر إن بلاده جاهزة لأي رد "متوقع" من إيران على خلفية مقتل سليماني، مشيرا أن "سياسة الولايات المتحدة لم تتغير وأنها لن تغادر العراق".

وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من تداول رسالة منسوبة للجيش الأمريكي أبلغ بها العراق عن بدء إجراءات سحب قواته من العراق استجابة لتصويت البرلمان الذي يطالب بخروج الولايات المتحدة من البلاد.

وأوضح إسبر أن بلاده "لا تسعى لحرب مع إيران لكنها مستعدة لإنهائها"، مضيفا: "نريد حلا دبلوماسيًا وهذا يتطلب من إيران خفض التصعيد".

ولدى رده على سؤال بشأن التهديدات الإيرانية بالانتقام، قال إسبر: "ما يحدث في المرحلة القادمة يعتمد على أفعالهم، ينبغي أن نتوقع أنهم سيردون سواء عبر وكلائهم أو سيردون بشكل مباشر".