لحظة بلحظة: تطورات "رسالة" انسحاب القوات الأمريكية من العراق

تضاربت أنباء بشأن رسالة منسوبة لقيادة العمليات المركزية تقول إن الجيش الأمريكي يعتزم "الانسحاب" من العراق، وهو ما نفاه وزير الدفاع الأمريكي إلا أن رئيس أركان جيشه أكدها.
أبرز التطورات
- مسؤول بالبيت الأبيض: ترمب سأل مساعديه عن الرسالة المتعلقة بسحب القوات من العراق وطلب توضيح الأمر.
- سي إن إن عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترمب شعر بالقلق من الخطأ الذي أدى لتداول رسالة عن سحب القوات من العراق.
- المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية: ليس هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة الخاصة بوجود قواتها في العراق.
- المتحدثة باسم البنتاغون: نواصل التشاور مع حكومة العراق بشأن هزيمة تنظيم الدولة ودعم القوى الأمنية العراقية.
- المتحدثة باسم البنتاغون: واشنطن ملتزمة بالتحالف الدولي وبضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب العراقي.
- رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي يؤكد صحة الرسالة ويقول إنها مسودة.
- رئيس الأركان الأمريكي: الرسالة المتداولة مسودة غير موقعة هدفها التنسيق وما كان ينبغي أن تنشر.
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رئيس أركان الجيش الأمريكي: الرسالة الرسمية الأمريكية التي أبلغت العراق بأن الجنود الأمريكيين سيبدأون بالانسحاب صحيحة لكنّها "ما كان يجب أن تُرسل" في هذا التوقيت.
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رئيس الأركان: خطأ ارتكبه قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال فرانك ماكينزي.
- وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: واشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق.
- إسبر: لا يوجد قرار على الإطلاق بالانسحاب من العراق.
- إسبر: لم تصدر حتى خطط للاستعداد للانسحاب.
- إسبر: لا أعرف ما هذه الرسالة ونحاول معرفة من أين أتت وما صفتها. لكن لم يُتخذ أي قرار للانسحاب من العراق.
- إسبر: الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية مع حلفائها وشركائها.
- وسائل إعلام أمريكية وعالمية تنقل عن مصادر عسكرية أمريكية وعراقية صحة الرسالة.