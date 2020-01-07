لحظة بلحظة: تطورات "رسالة" انسحاب القوات الأمريكية من العراق

تضاربت أنباء بشأن رسالة منسوبة لقيادة العمليات المركزية تقول إن الجيش الأمريكي يعتزم "الانسحاب" من العراق، وهو ما نفاه وزير الدفاع الأمريكي إلا أن رئيس أركان جيشه أكدها.

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