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سياسة

"علم إسرائيل في أبو ظبي".. أمنيات حمد المزروعي في 2020

المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي
المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي
7/1/2020

أعرب المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي، عن تمنيه رؤية علم الإمارات يرفرف على مبنى في تل أبيب، وكذلك علم إسرائيل في أبو ظبي، خلال عام 2020.

المغرد الإماراتي القريب من دوائر الحكم في أبوظبي، قال في تغريدات عبر تويتر، "إن السلام مع إسرائيل بات مطلبًا عربيًا بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني" مضيفًا أن تفعيل مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز "لا تعنينا شعوب الممانعة".

https://twitter.com/uae_3G/status/1214275968170369024?ref_src=twsrc%5Etfw

مغردون يهاجمون

وهاجم مغردون تغريدات المزروعي وعبروا عن رفضهم أية علاقات مع إسرائيل، معتبرين أن حديث المغرد الإماراتي هو "انتكاسة عقلية".

وعلى صعيد آخر، طالب مغردون في الكويت برفع قضية ضد المزروعي ومحاكمته على إساءته لبلادهم في تغريدات متعددة، بالوقت الذي يُحاكم فيه المفكر الكويتي عبد الله النفيسي في قضية "الإساءة للإمارات".

https://twitter.com/sarals4_/status/1214446766503931904?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Nawaf_n_n_s/status/1214333279698116609?ref_src=twsrc%5Etfw

النفيسي مستعد للمثول أمام القضاء

من جانبه أعلن الأكاديمي والمفكر الكويتي عبد الله النفيسي، استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، على خلفية القضية المرفوعة ضد بشأن "الإساءة للإمارات".

قال النفيسي في بيان على تويتر، إنه تلقى في 5 يناير الجاري قرار ضبط وإحضار ومنع من السفر على خلفية القضية التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية ضده، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي إشعار للقضية خلال الفترة التي سبقت الإجراء القضائي الأخير.

وأكد النفيسي أنه يحرص على الحضور دون تغيب أو تأخير في جميع القضايا التي تعرض لها أمام النيابة والقضاء.

كانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت أمرا بضبط وإحضار النفيسي للمثول أمامها في قضية "الإساءة للإمارات" التي تمثلت في تغريدة عبر تويتر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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