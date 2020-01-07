"علم إسرائيل في أبو ظبي".. أمنيات حمد المزروعي في 2020

أعرب المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي، عن تمنيه رؤية علم الإمارات يرفرف على مبنى في تل أبيب، وكذلك علم إسرائيل في أبو ظبي، خلال عام 2020.

المغرد الإماراتي القريب من دوائر الحكم في أبوظبي، قال في تغريدات عبر تويتر، "إن السلام مع إسرائيل بات مطلبًا عربيًا بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني" مضيفًا أن تفعيل مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز "لا تعنينا شعوب الممانعة".

https://twitter.com/uae_3G/status/1214275968170369024?ref_src=twsrc%5Etfw

مغردون يهاجمون

وهاجم مغردون تغريدات المزروعي وعبروا عن رفضهم أية علاقات مع إسرائيل، معتبرين أن حديث المغرد الإماراتي هو "انتكاسة عقلية".

وعلى صعيد آخر، طالب مغردون في الكويت برفع قضية ضد المزروعي ومحاكمته على إساءته لبلادهم في تغريدات متعددة، بالوقت الذي يُحاكم فيه المفكر الكويتي عبد الله النفيسي في قضية "الإساءة للإمارات".

https://twitter.com/sarals4_/status/1214446766503931904?ref_src=twsrc%5Etfw

سود الله وجهك يا #حمد_المزروعي فوق ما هو مسود

الواحد يطلب من الله تحرير المسجد الاقصى او على الاقل العفو و العافيا و رضاه

و هذا يتمنا التطبيع مع اليهود !!

انتكاسة عقلية و العياذ بالله ..#الإمارات #إسرائيل #التطبيع https://t.co/OX6oiR8JmF — أبو سعد اليوغوسلافي⚖🇰🇼 (@FahadAlMuteryQ8) January 7, 2020

حمد المزروعي يشتم الكويت يومياً لم ترفع عليه قضية !!

د. عبدالله النفيسي قامه كبيرة

فالشهامة خلق لا يعلم في اي مدرسة !#عبدالله_النفيسي pic.twitter.com/1sGOJQsKNY — عبدالله أحمد المنيفي (@Abdu_almunaifi) January 5, 2020

من المعيب والمشين تاريخ مثل الدكتور عبدالله النفيسي يتم التعامل معاه بهذه الطريقة والواطي حمد المزروعي متروك دون محاسبة ولا اي احتجاج اصلاً! #متضامن_مع_النفيسي — F.S.M 🇰🇼 (@bu7myen) January 7, 2020

https://twitter.com/Nawaf_n_n_s/status/1214333279698116609?ref_src=twsrc%5Etfw

حمد المزروعي لم يسلم منه أحد في الكويت من أميرها إلى مواطنيها والحكومة الإماراتية لم تحرك له ساكناً، ثم بكل بجاحة السفارة الإماراتية تقدم شكوى ضد د.عبدالله النفيسي! https://t.co/qXieBWLWsq — عَبْداللَّه (@_iAb1) January 6, 2020

النفيسي مستعد للمثول أمام القضاء

من جانبه أعلن الأكاديمي والمفكر الكويتي عبد الله النفيسي، استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، على خلفية القضية المرفوعة ضد بشأن "الإساءة للإمارات".

قال النفيسي في بيان على تويتر، إنه تلقى في 5 يناير الجاري قرار ضبط وإحضار ومنع من السفر على خلفية القضية التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية ضده، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي إشعار للقضية خلال الفترة التي سبقت الإجراء القضائي الأخير.

وأكد النفيسي أنه يحرص على الحضور دون تغيب أو تأخير في جميع القضايا التي تعرض لها أمام النيابة والقضاء.

كانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت أمرا بضبط وإحضار النفيسي للمثول أمامها في قضية "الإساءة للإمارات" التي تمثلت في تغريدة عبر تويتر.