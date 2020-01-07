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سياسة|مصر

صحيفة إيطالية تختار الرئيس الراحل محمد مرسي رجل العام

الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
7/1/2020

اختارت صحيفة "لا لوتشي" الإيطالية الرئيس المصري الراحل محمد مرسي "رجل العام" لعام 2019، قائلة إن مرسي حافظ إلى النهاية على وعده الذي قطعه في آخر خطابه له قبل الانقلاب العسكري عليه.

قالت الصحيفة إن " محمد مرسي احتفظ بوعده إلى النهاية، حتى بعد احتجازه لفترة طويلة في الحبس الانفرادي الذي حرم فيه من أبسط المعاملات الأساسية. وفي 18 يونيو/حزيران سقط على الأرض في قاعة المحكمة حيث واجه آخر محاكمة هزلية، باتهامات شائنة وملفقة دون حياء من قبل نظام ملطخ."

وذكرت الصحيفة أن " مرسي واجه تحديا مستحيلا في حكم بلد لم يعش من قبل أي تجربة ديمقراطية ويتعايش مع مؤسسة عسكرية قائمة تعودت على الحكم بالحديد والنار."

وربطت الصحيفة بين وفاة مرسي ووفاة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي إليها الرئيس المصري الراحل.

وقالت الصحيفة إنه " وإن كان قد تم تدبير عملية اغتيال حسن البنا، فإن قتل محمد مرسي نفّذ بحرمانه من العلاج."

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المصدر : الجزيرة مباشر
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