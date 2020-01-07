شاهد: الشرطة الفرنسية تخنق مواطنًا حتى الموت في باريس

توفي مواطن فرنسي داخل أحد مستشفيات باريس، بعد أن قامت عناصر الشرطة الفرنسية بخنقه بشدة أثناء عملية تفتيشه وتوقيفه.

وأعلنت عائلة "سيدريك شوفيا" عن وفاته الأحد الماضي في أحد المستشفيات بعد نقله إليه في حالة حرجة يوم الجمعة الماضي.

ودخل شوفيا (42 عاما) إلى المستشفى بعد اختناقه خلال عملية تفتيش من قبل الشرطة الفرنسية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية شوفيا يظهر فيه وهو يحاول تصوير الشرطة الفرنسية خلال توقيفه، ثم يظهر بعدها ممددا بالقوة على بطنه وفوقه ثلاثة عناصر من الشرطة.

وقال الطبيب الشرعي، اليوم، الثلاثاء، إن وفاة شوفيا ناجمة عن عملية خنق سببت له أزمة قلبية حادة.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن تحقيقا قد فتح بشأن "القتل غير المتعمد" لشوفيا، مشيرا إلى أن الملف سينتقل إلى القضاء.

وتم توقيف سيدريك شوفيا خلال طريقه إلى عمله، حيث يعمل موصلا للطلبات.

وصرح محاموه بأنه كان أبا لخمسة أبناء ولاعب كرة قدم سابق. كما طالبت أسرته بتوقيف عناصر الشرطة المسؤولة عن اعتقاله.