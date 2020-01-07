البث الحي
سياسة|فرنسا

شاهد: الشرطة الفرنسية تخنق مواطنًا حتى الموت في باريس

7/1/2020

توفي مواطن فرنسي داخل أحد مستشفيات باريس، بعد أن قامت عناصر الشرطة الفرنسية بخنقه بشدة أثناء عملية تفتيشه وتوقيفه.

وأعلنت عائلة "سيدريك شوفيا" عن وفاته الأحد الماضي في أحد المستشفيات بعد نقله إليه في حالة حرجة يوم الجمعة الماضي.

ودخل شوفيا (42 عاما) إلى المستشفى بعد اختناقه خلال عملية تفتيش من قبل الشرطة الفرنسية.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية شوفيا يظهر فيه وهو يحاول تصوير الشرطة الفرنسية خلال توقيفه، ثم يظهر بعدها ممددا بالقوة على بطنه وفوقه ثلاثة عناصر من الشرطة.
وقال الطبيب الشرعي، اليوم، الثلاثاء، إن وفاة شوفيا ناجمة عن عملية خنق سببت له أزمة قلبية حادة.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن تحقيقا قد فتح بشأن "القتل غير المتعمد" لشوفيا، مشيرا إلى أن الملف سينتقل إلى القضاء.
وتم توقيف سيدريك شوفيا خلال طريقه إلى عمله، حيث يعمل موصلا للطلبات.
وصرح محاموه بأنه كان أبا لخمسة أبناء ولاعب كرة قدم سابق. كما طالبت أسرته بتوقيف عناصر الشرطة المسؤولة عن اعتقاله.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)