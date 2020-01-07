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سياسة|العراق

"حل البرلمان مطلب شعبي" يتصدر تويتر في العراق

البرلمان العراقي صوّت على قرار إنهاء الوجود العسكري الأجنبي- 5 يناير
البرلمان العراقي صوّت على قرار إنهاء الوجود العسكري الأجنبي- 5 يناير
7/1/2020

تصدر وسم "حل البرلمان مطلب شعبي" على تويتر في العراق، بعد تصويت مجلس النواب العراقي أمس الأحد على قرار إلزام الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي بالعراق.

ورفض عراقيون عبر الوسم تحميلهم مسؤولية الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد.

وعبر آخرون عن خشيتهم من العودة إلى أيام الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق منذ عام 1990 وانتهائه 2003 بعد الغزو الأمريكي للبلاد، داعين إلى رفض قرارات البرلمان والتعبير عن ذلك الرفض عبر المظاهرات.

https://twitter.com/Dad43691910/status/1214243762349756418?ref_src=twsrc%5Etfw

رفض إخراج القوات الأجنبية

من ناحية أخرى أعلن معتصمو "ساحة التحرير" وسط العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، رفضهم لقرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، واعتبروا البرلمان "منقوص الشرعية".

وقال المعتصمون في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه يجب على البرلمان الحالي ألا يتخذ أي إجراءات وألا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم.

وذكر البيان، أن السلطة "ممثلة بالبرلمان والحكومة المنبثقة منه، سلطة عدوة للشعب والوطن، تعمل ضد مصالحه، ولم تتوان مطلقا في تدميره لمصالح غير وطنية".

وأضاف أن "ما حدث في جلسة البرلمان من أفعال لا تمت للمصلحة للوطنية بصلة، تحاول زج العراق في صراع دولي لا شأن له به، وإرسال صورة سلبية عنه على أنه دولة منحازة كليا لصالح محور ضد محور آخر، وهو أمر نرفضه رفضا تاما ونعده عدوانا على وطننا من قبل سلطة غاشمة".

كان البرلمان العراقي، صوّت يوم الأحد على قرار يدعو فيه الحكومة إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، فيما قالت الحكومة إنها تعد الخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان.

وقال البيان، إن البرلمان الحالي "منقوص الشرعية، بسبب حملة المقاطعة الواسعة لانتخابات 2018، وحتى يستكمل شرعيته، فيجب عليه أن لا يتخذ أي إجراءات وألا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم".

واعتبر البيان أن "أي تسويف أو تأجيل في تلبية هذه المطالب، سيجعل ثوار ساحات الاعتصام على موعد لإعادة ثورة الأول من أكتوبر (تشرين أول) 2019 من جديد، وبصورة أشد وأكبر".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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