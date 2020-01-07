"حل البرلمان مطلب شعبي" يتصدر تويتر في العراق

تصدر وسم "حل البرلمان مطلب شعبي" على تويتر في العراق، بعد تصويت مجلس النواب العراقي أمس الأحد على قرار إلزام الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي بالعراق.

ورفض عراقيون عبر الوسم تحميلهم مسؤولية الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد.

وعبر آخرون عن خشيتهم من العودة إلى أيام الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق منذ عام 1990 وانتهائه 2003 بعد الغزو الأمريكي للبلاد، داعين إلى رفض قرارات البرلمان والتعبير عن ذلك الرفض عبر المظاهرات.

https://twitter.com/Dad43691910/status/1214243762349756418?ref_src=twsrc%5Etfw

رفض إخراج القوات الأجنبية

من ناحية أخرى أعلن معتصمو "ساحة التحرير" وسط العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، رفضهم لقرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، واعتبروا البرلمان "منقوص الشرعية".

وقال المعتصمون في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه يجب على البرلمان الحالي ألا يتخذ أي إجراءات وألا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم.

وذكر البيان، أن السلطة "ممثلة بالبرلمان والحكومة المنبثقة منه، سلطة عدوة للشعب والوطن، تعمل ضد مصالحه، ولم تتوان مطلقا في تدميره لمصالح غير وطنية".

وأضاف أن "ما حدث في جلسة البرلمان من أفعال لا تمت للمصلحة للوطنية بصلة، تحاول زج العراق في صراع دولي لا شأن له به، وإرسال صورة سلبية عنه على أنه دولة منحازة كليا لصالح محور ضد محور آخر، وهو أمر نرفضه رفضا تاما ونعده عدوانا على وطننا من قبل سلطة غاشمة".

كان البرلمان العراقي، صوّت يوم الأحد على قرار يدعو فيه الحكومة إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، فيما قالت الحكومة إنها تعد الخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان.

وقال البيان، إن البرلمان الحالي "منقوص الشرعية، بسبب حملة المقاطعة الواسعة لانتخابات 2018، وحتى يستكمل شرعيته، فيجب عليه أن لا يتخذ أي إجراءات وألا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق وشعبه المظلوم".

واعتبر البيان أن "أي تسويف أو تأجيل في تلبية هذه المطالب، سيجعل ثوار ساحات الاعتصام على موعد لإعادة ثورة الأول من أكتوبر (تشرين أول) 2019 من جديد، وبصورة أشد وأكبر".

3 اشهر على حصد ارواح الوطنيين الابرياء في ثورة العراق الكبرى ،،ولم يعلن مجلس البرلمان العراقي ( الايراني ) الحداد 3 اشهر ونحن نزف شبابنا الى القبور ولا من مستنكر لهذه الجرائم #حل_البرلمان_مطلب_شعبي pic.twitter.com/z3gEMJxW1s — tiba_alabadi (@tiba_alabadi) January 6, 2020

يصوتون ع اخراج القوات الامريكية بدون النظر الى العواقب ، ولو همه ميهتمون لان كل واحد منهم مزدوج الحنسية ومن تشتد يروح لدولته الثانيه ! #البرلمان_العراقي_لا_يمثلني#حل_البرلمان_مطلب_شعبي pic.twitter.com/53elq8CoAP — Ahmed Auday (@AhmedAuday6) January 6, 2020

#حل_البرلمان_مطلب_شعبي سقط مجندامريكي في العراق امريكا قلبت العراق رأسا على عقب ورد فوري سقط قائد ايراني قامت الدنيا ولم تقعدوالكل اليوم يهدد ويطالب بأخذ الثأراستشهد اكثر من ٦١٠شهيد من شباب العراق خلال شهرين .. واصابه اكثر من ٢٠ الف عراقي

لم نسمع صوت سياسي يطالب بدمائنا — Duaa Ali (@ExsaraRose) January 6, 2020

برلمان أتى بانتخابات مزورة اولآ ونسبة المشاركة فيها اقل من 20% لا يمثل الشعب العراقي الباحث عن الحرية. #البرلمان_لايمثلني #حل_البرلمان_مطلب_شعبي — 🇮🇶علي حيدر/ali haider (@alihaider4844) January 6, 2020

ارجو من شعبنا العراقي ان يجد حل هذه الازمه قبل تتصاعد الى الحصار لن احنه منحتاج حصار هو شعبنه بل بلاش ميت من الجوع#حل_البرلمان_مطلب_شعبي — Farsalani (@Farsalani3) January 6, 2020