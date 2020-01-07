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سياسة

تونس تكذب قناتي "العربية" و"سكاي نيوز عربية"

الرئيس التونسي قيس سعيًد(يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التونسي قيس سعيًد(يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
7/1/2020

نفت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، تقارير إخبارية نشرتها قناة "العربية" السعودية وقناة "سكاي نيوز عربية" ومقرهما الإمارات بشأن طلب تركي لاستخدام المجال الجوي والبحري لتونس.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" ومقرها أبوظبي خبرًا عاجلًا نسبته للمستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية جاء فيه أن " مباحثات أردوغان الأخيرة في تونس انتهت برفض استعمال الأراضي التونسية أو المجال الجوي أو البحري من قبل القوات التركية".

كما أوردت قناة "العربية" السعودية ومقرها دبي في الإمارات خبرًا جاء فيه" تونس.. رئاسة الجمهورية ترفض السماح بإنزال تركي عبر الحدود التونسية الليبية".

إلا أن الرئاسة التونسية نفت تلك الأخبار جملة وتفصيلا.

وجاء في بيان على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي: " يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس لا أساس له من الصحة فلا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا."

وأضاف البيان " وما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية  نقلا عن مصادر مختلفة الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة."

وتابع البيان: " إن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام."

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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