تأجيل دفن سليماني بعد مقتل العشرات في تدافع أثناء تشييع جنازته

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بتأجيل دفن قاسم سليماني بعد سقوط 40 قتيلا و213 مصابا في حادث تدافع أثناء تشييعه في جنازة حاشدة بمسقط رأسه في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.

وذكرت وكالة فارس للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، نقلا عن مسؤول في خدمات الطوارئ أن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 213 حتى الآن، وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن حادث التدافع، دفع السلطات لإرجاء دفن جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بمسقط رأسه في كرمان.

ومر جثمان سليماني بمدن عراقية وإيرانية قبل وصوله إلى كرمان، ليوارى الثرى وخرجت حشود ضخمة إلى الشوارع صباح اليوم أثناء مرور النعش.

وتبدو المشاركة الشعبية واسعة كما حدث الأحد والإثنين في طهران والمدن الأخرى التي شيعت جثامين سليماني ورفاقه الذين قتلوا معه في الغارة الأمريكية في العراق.

وكان جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قُتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد يوم الجمعة، وصل إلى مدينة كرمان بجنوب شرقي إيران لدفنه.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات على الهواء مباشرة يظهر فيها الآلاف متشحين بالسواد في شوارع كرمان حدادًا على سليماني.

وأشاد الجنرال حسين القائد العام للحرس الثوري الإيراني في خطاب أمام الحشد الذي اتشح بالسواد في ساحة أزادي بقاسم سليماني وأقرب مساعديه الجنرال حسين بورجعفري الذي قتل معه، وقاطعه الحشد مرددا هتاف "الموت لأمريكا".

وأضاف أمام نعشي سليماني وبورجعفري أن "العدو قتله بطريقة ظالمة".

مراسم تشييع

جرت مراسم تشييع لقاسم سليماني في عدة مدن أخرى أمس الإثنين، حيث تجمع ملايين الناس في طهران حدادا على سليماني. وترأس المراسم في العاصمة، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي بكى وهو يؤم المصلين أثناء صلاة الجنازة على سليماني.

كان سليماني قائدًا لفيلق القدس ويعتبر واحدًا من أكثر القادة العسكريين نفوذا في إيران، حيث كان يمارس نفوذه في كل من العراق وسورية ومناطق أخرى من الشرق الأوسط.

وقتل سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الأسبوع الماضي، وأثار مقتله من بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ردود فعل واسعة لا يزال صداها يتردد في المنطقة.

وأثارت العملية الأمريكية التي قتل فيها سليماني موجة غضب في إيران والعراق، نادت فيها فصائل عراقية بالانتقام لمقتله.