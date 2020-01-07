بومبيو: السعودية أكدت لنا أن سليماني لم يكن في بغداد لمهمة دبلوماسية [فيديو]

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه تواصل مع المسؤولين السعوديين وأكدوا له أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني لم يكن ينخرط في أي مهمة دبلوماسية عندما قتلته الولايات المتحدة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، قد كشف أن سليماني، كان يحمل رسالة مكتوبة إلى السعودية.
وأكد عبد المهدي، في كلمة ألقاها، الأحد، في مجلس النواب العراقي أن الرسالة التي جاء بها سليماني إلى العاصمة العراقية كانت تضم رد الجانب الإيراني على رسالة أخرى من السعودية أوصلتها بغداد إلى طهران سابقا بهدف "تحقيق انفراج في الأوضاع بالمنطقة".
وتساءل بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، "هل هناك أي خلفية تشير إلى احتمال، ولو من بعيد، أن قاسم سليماني كان متوجها إلى بغداد لأداء مهمة سليمة؟". وأضاف "نعلم أن ذلك ليس صحيحا".
وقُتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس و8 آخرين بغارة أمريكية استهدفت موكبهم على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.