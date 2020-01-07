بومبيو: السعودية أكدت لنا أن سليماني لم يكن في بغداد لمهمة دبلوماسية [فيديو]

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه تواصل مع المسؤولين السعوديين وأكدوا له أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني لم يكن ينخرط في أي مهمة دبلوماسية عندما قتلته الولايات المتحدة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، قد كشف أن سليماني، كان يحمل رسالة مكتوبة إلى السعودية.

وأكد عبد المهدي، في كلمة ألقاها، الأحد، في مجلس النواب العراقي أن الرسالة التي جاء بها سليماني إلى العاصمة العراقية كانت تضم رد الجانب الإيراني على رسالة أخرى من السعودية أوصلتها بغداد إلى طهران سابقا بهدف "تحقيق انفراج في الأوضاع بالمنطقة".

وتساءل بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، "هل هناك أي خلفية تشير إلى احتمال، ولو من بعيد، أن قاسم سليماني كان متوجها إلى بغداد لأداء مهمة سليمة؟". وأضاف "نعلم أن ذلك ليس صحيحا".

أبرز تصريحات بومبيو خلال المؤتمر

إيران لديها علاقات مع جماعات مسلحة عدة في الشرق الأوسط وكذلك لديها علاقات مع حركة طالبان.

يجب الانتباه لدور إيران في أفغانستان الذي يعيق جهود السلام هناك.

لن أعلق على مسألة عدم منح تأشيرة دخول لوزير الخارجية الإيراني إلى الأراضي الأمريكية.

سليماني أسهم في مجازر استهدفت مئات الآلاف من السوريين والعديد من العمليات الإرهابية.

سليماني كان يحضر لاعتداءات عدة كان تستهدف أمريكيين.

قرار قتل سليماني كان صائبا ومناسبا لاستراتيجيتنا في التصدي لأنشطة إيران.

الرئيس ترمب كان واضحا في أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية.

بعد انسحابنا من الاتفاق النووي الإيراني وثقنا علاقاتنا مع حلفائنا في الخليج وسعينا لعزل إيران.

العقوبات الأمريكية ستؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الموازنة الإيرانية عام 2020.

الرئيس ترمب كان واضحا بشأن منع أي أخطار إيرانية وسيكون ردنا حاسما على أي خطوة من إيران ضدنا.

وقُتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس و8 آخرين بغارة أمريكية استهدفت موكبهم على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.