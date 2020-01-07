برلمان إيران يصنف البنتاغون "منظمة إرهابية" وشمخاني: 13 سيناريو للرد على قتل سليماني

صادق مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان)، صباح الثلاثاء، على إدراج البنتاغون وجميع الشركات والأفراد التابعين له على لائحة "الإرهاب"

ومن ناحيته، اقترح أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، 13 سيناريو في المجلس للرد على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية الجمعة.

وأكد شمخاني أن الرد على اغتيال سليماني لن يكون في إطار عملية واحدة وأن جميع قوى المقاومة ستنتقم لدمه، وأضاف "أضعف خياراتنا للرد على واشنطن سيتحول إلى كابوس تاريخي للولايات المتحدة".

وأيّد مجلس صيانة الدستور الإيراني، قرار البرلمان إدراج البنتاغون على لائحة "الإرهاب" والذي جاء ضمن تعديل تشريعي "عاجل جدًا"، ردا على اغتيال وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون بصفة عاجلة جدا، لتعديل قانون الإجراء المضاد للجريمة الأمريكية الأخيرة.

وأضافت الوكالة "وافق 233 نائبا حاضرًا في جلسة البرلمان على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون بصفة عاجلة جدًا، لتعديل قانون الإجراء المضاد".

وأشارت إلى "تصويت نواب البرلمان على تخصيص 200 مليون يورو من الصندوق الوطني للتنمية، لفيلق القدس"، والذي كان يترأسه سليماني".

ولم يقدم المصدر الرسمي مزيدًا من التفاصيل غير أن وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أوضحت أن التعديل يشمل تصنيف البنتاغون "منظمة إرهابية".

وأضافت الوكالة أنه بذلك تم تعديل قانون الإجراء المضاد الذي تم إقراره من قبل مجلس الشورى الإسلامي في تاريخ 23 أبريل/نيسان 2019 والمصنفة بمقتضاه القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة "سنتكوم" كمنظمة "إرهابية"، وذلك ردًا على إدراج واشنطن الحرس الثوري على لائحة "الإرهاب" حينئذ.

وتابعت "وافق نواب المجلس بالإجماع على تعديل نص قانون الإجراء المضاد عبر إدراج كافة أعضاء البنتاغون والشركات والمؤسسات التابعة لها والقادة والمتورطين بجريمة اغتيال سليماني، وذلك قبل عبارة "سنتكوم" والقوات والمنظمات والمؤسسات التابعة لها بنص القانون".

كما ألزم القانون الحكومة الإيرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من "البنتاغون" بشأن ذلك التنصيف.

وتأتي تلك التطورات على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة بينما توعدت إيران بالانتقام.