بالصور: بوتين في زيارة مفاجئة إلى سوريا

قالت وسائل إعلام رسمية سورية ووكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور سوريا، حيث أجرى محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد في دمشق.

وهذه أول زيارة لبوتين إلى سوريا منذ زيارته لقاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017.

ونشرت روسيا قواتها الجوية في سوريا عام 2015، ما رجح كفة الحرب الأهلية لصالح الأسد.

ونشرت صورة للأسد وهو يصافح بوتين في مقر تجميع القوات الروسية في العاصمة دمشق وجلس قربهما ضباط روس.

وسبق لبوتين أن زار سوريا في ديسمبر/كانون الأول 2017، لكن زيارته اقتصرت حينها على قاعدة حميميم الواقعة على الساحل السوري غرباً، والتي تتخذها روسيا مقراً لقواتها.

وتعد روسيا أحد أبرز حلفاء الحكومة السورية إلى جانب إيران، وقدمت لها منذ بداية الصراع في سوريا في عام 2011 دعماً دبلوماسياً واقتصادياً، ودافعت عنها في المحافل الدولية خصوصاً في مجلس الأمن الدولي حيث منعت مشاريع قرارات عدة تدين النظام السوري.

واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) 14 مرة ضد مشاريع قرارات حول سوريا، كان آخرها في ديسمبر/كانون الأول ضد مشروع قرار قدمته الكويت وألمانيا وبلجيكا لتمديد المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة عبر الحدود لأربعة ملايين سوري لمدة عام، وتريد موسكو خفضها.

وساهم التدخل الروسي منذ سبتمبر/ أيلول 2015 بقلب ميزان القوى في النزاع لصالح الجيش السوري ومكنه من تحقيق انتصارات عدة في مواجهة الفصائل المعارضة و"تنظيم الدولة الإسلامية" على حد سواء.