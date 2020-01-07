أمريكا تحذر مواطنيها في إسرائيل من مخاطر شن هجمات صاروخية

طالبت الولايات المتحدة الإثنين مواطنيها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بالتزام الحيطة والحذر لوجود مخاطر من شن هجمات صاروخية، وذلك بعد أيام من مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقتل سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في ضربة جوية أمريكية في بغداد إلى جانب نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي.

ولم يشر التحذير، الذي نشر على موقعي وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في إسرائيل، تحديدا إلى مقتل سليماني لكنه أشار لتوتر متزايد في الشرق الأوسط.

ولم تصدر إسرائيل حتى الآن تحذيرا مماثلا لمواطنيها لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أنه على أهبة الاستعداد.

وأفاد التحذير الأمريكي بأنه "يشجع بشدة المواطنين الأمريكيين على التزام اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني إذ أن الحوادث الأمنية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ، يقع دون سابق إنذار".

وأضاف أن نظام صفارات الإنذار الإسرائيلي ربما يجري تفعيله في حالة وقوع هجوم "بقذائف هاون أو صاروخية".

وتشعر إسرائيل بالقلق كذلك من احتمال رد فعل انتقامي لمقتل سليماني من جانب حلفاء لإيران في المنطقة.