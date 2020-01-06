معهد إسرائيلي: خطر نشوب معركة مع حزب الله زاد بعد مقتل سليماني

قال معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إن خطر اندلاع معركة مع حزب الله في لبنان قد ازداد في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن المعهد أن "تصفية قائد فيلق القدس الإيراني قد يؤدي إلى تغيير استراتيجي في المنطقة يكون من السابق لأوانه تقييم انعكاساته".

لكن المعهد أضاف "أنه يستلزم أن تستعد إسرائيل للسيناريوهات كافة ابتداء من تصعيد محدود وانتهاء بصراع واسع النطاق بين إيران والولايات المتحدة".

ولم يستبعد المعهد في تقرير، قدمه رئيس المعهد الميجور جنرال احتياط عاموس يادلين التقرير إلى الرئيس رؤوفين ريفلين، أن ترجئ إيران ردها إلى مرحلة لاحقة، تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها قد خفضوا مستوى التأهب فيها.

أما بالنسبة لقطاع غزة، فجاء في التقرير أن خطر الانجرار إلى معركة عسكرية لا يزال قائما.

الأحد، قال قائد سابق للحرس الثوري الإيراني إن رد طهران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني سيشمل مدينة حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية.

وقال محسن رضائي في كلمة بثها التلفزيون أمام تجمع للمشيعين في طهران "انتقام إيران من أمريكا على اغتيال سليماني سيكون قاسيا… ستكون حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية ضمن الرد".