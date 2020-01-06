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سياسة|العراق

"لا أمريكا ولا إيران".. عراقيون يرفضون التبعية لأي دولة أجنبية (فيديو)

6/1/2020

شهدت ساحة التحرير وسط بغداد، مساء أمس الأحد، هتافات مناهضة لإيران والولايات المتحدة والأحزاب العراقية تزامنًا مع انتهاء جلسة البرلمان الاستثنائية.

وهتف المتظاهرون "لا أمريكا ولا إيران"، وطالبوا خلال هتافاتهم بحكومة وقيادة مستقلة، رافضين التبعية لأي دولة. كما نددوا بموقف البرلمان والأحزاب العراقية لاسيما بعد هتاف نواب داخل البرلمان أمس لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية قرب العاصمة العراقية بغداد.

ودعا البرلمان العراقي إلى مغادرة القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية ردًا على مقتل سليماني، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية إذا انتقمت طهران لمقتله.

وهدد ترمب كذلك بفرض عقوبات على العراق إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة، مضيفًا "على حكومة العراق بأن تدفع لواشنطن التكاليف الباهظة للقاعدة الجوية هناك".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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