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سياسة|فلسطين

شاهد: فلسطيني رفض بيع بيته الصغير بـ 30 مليون دولار

6/1/2020

عبد الرؤوف المحتسب فلسطيني من الخليل بيته أمام الحرم الإبراهيمي الشريف يرفض بيع بيته بكنوز الأرض للمستوطنين

قال عبد الرؤوف المحتسب المواطن الفلسطيني لموقع الجزيرة مباشر إن "كلمة الثبات تزعج المحتل ونحن نعيش على هذه الأرض حتى الممات، هذه أرض آبائي وأجدادي حاولوا شراء بيتي بـ 30 مليون دولار قلت لهم هواء فلسطين أغلى من مال الدنيا."

وأضاف " ساوموني أن يضعوا المال في بنوك أستراليا حتى لا تعلم فصائل حماس والجهاد قلت لهم لن أتخلى عن بيتي ولو دفعتم كنوز الأرض حتى أدفن بجوار أبي وأمي ، وأنا اليوم ممنوع من الذهاب للمسجد الأقصى ."

المصدر : الجزيرة مباشر
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