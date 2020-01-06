شاهد: فلسطيني رفض بيع بيته الصغير بـ 30 مليون دولار

عبد الرؤوف المحتسب فلسطيني من الخليل بيته أمام الحرم الإبراهيمي الشريف يرفض بيع بيته بكنوز الأرض للمستوطنين

قال عبد الرؤوف المحتسب المواطن الفلسطيني لموقع الجزيرة مباشر إن "كلمة الثبات تزعج المحتل ونحن نعيش على هذه الأرض حتى الممات، هذه أرض آبائي وأجدادي حاولوا شراء بيتي بـ 30 مليون دولار قلت لهم هواء فلسطين أغلى من مال الدنيا."

وأضاف " ساوموني أن يضعوا المال في بنوك أستراليا حتى لا تعلم فصائل حماس والجهاد قلت لهم لن أتخلى عن بيتي ولو دفعتم كنوز الأرض حتى أدفن بجوار أبي وأمي ، وأنا اليوم ممنوع من الذهاب للمسجد الأقصى ."