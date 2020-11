شاهد: المرشد الإيراني يبكي بحرقة أثناء صلاة الجنازة على قاسم سليماني

أمَّ الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي المصلين اليوم الإثنين في طهران، بصلاة الجنازة على قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الذي قُتل الجمعة في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.

وظهر خامنئي وهو يبكي بحرقة على سليماني أثناء تأدية صلاة الجنازة، بمسجد جامعة طهران.

وشارك في صلاة الجنازة مسؤولون كبار من بينهم الرئيس حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وعرض التلفزيون الرسمي لقطات تظهر مشاركة حشود كبيرة.

واحتشد المشيعون في شوارع طهران في وقت مبكر اليوم الإثنين لوداع سليماني، ورفع المشيعون صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الراحل بالقرب من جامعة طهران، حيث قاد خامنئي صلاة الجنازة

