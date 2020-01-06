ردا على قرار برلمان العراق.. ترمب يهدد بعقوبات ويطلب الثمن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات كبيرة على بغداد ردا على دعوة البرلمان العراقي لإلزام القوات الأمريكية بالخروج، على خلفية مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني بقصف أمريكي.

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين "إذا كان هناك أي عداء، وقاموا بأي شيء نعتقد أنه غير مناسب، فسوف نفرض عقوبات كبيرة جدا على العراق"، معربًا عن رفضه فكرة خروج القوات من العراق

وأضاف ترمب "لدينا هناك قاعدة جوية باهظة الثمن للغاية. تلك القاعدة تكلفت مليارات الدولارات لتأسيسها قبل فترة طويلة من عهدي. نحن لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا مقابلها".

وتابع "إذا طلبوا منا المغادرة، وإذا لم يحدث ذلك بطريقة ودية للغاية. سوف نفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل، ستجعل العقوبات الإيرانية تبدو هينة بعض الشيء".

وهدد ترمب مرة أخرى بالانتقام الشديد من إيران إذا "فعلوا أي شيء"، مجدِدًا التهديد بضرب المواقع الثقافية الإيرانية.

جاء ذلك فيما قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في بيان، إن المجلس سيصوت على قانون للحد من تحركات الرئيس العسكرية تجاه إيران.

وكان البرلمان العراقي صوّت أمس على قرار يطالب الحكومة بالعمل من أجل إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبدالمهدي بدء إجراءات قانونية لتنفيذ قرار البرلمان.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنها تشعر "بخيبة الأمل" من دعوة البرلمان العراقي إلى إجبار القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد، وحثت قادة العراق على وضع العلاقات الأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة في الاعتبار.

وكان الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي قد أكد أن العراقيين لن يسكتوا على مقتل قادتهم واستهداف الأراضي العراقية، موضحًا أن الوقت قد حان لمغادرة القوات الأمريكية.

واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر النقاط التي طرحها البرلمان العراقي للتصويت بشأن وجود القوات الأمريكية "ردًا هزيلًا" لا يتناسب مع الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية، مطالبًا بإلغاء الاتفاق الأمني مع واشنطن وإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.

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