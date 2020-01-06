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سياسة

حكومة الوفاق تطلب تأجيل زيارة وفد وزراء خارجية الدول الأوربية

فايز السراج خلال اجتماعه بقادة حكومة الوفاق الليبية
فايز السراج خلال اجتماعه بقادة حكومة الوفاق الليبية
6/1/2020

أكد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة أن "حكومة الوفاق أبلغت وفد وزراء خارجية الاتحاد الأوربي الذي يعتزم زيارة ليبيا بتأجيل زيارتهم".

وكان من المقرر أن يقوم وزراء خارجية: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا وإيطاليا بزيارة طرابلس بعد غد الأربعاء والتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج حول الأزمة الليبية والتصعيد  لمتمثل في طلب حكومة طرابلس الاستعانة بالقوات التركية في الحرب الجارية مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على مشارف العاصمة الليبية.

من جهة أخرى، نقل موقع البلاد الجزائري عن مصدر دبلوماسي مقرب لم يسمه، أن السراج سيقوم بزيارة عاجلة للجزائر اليوم الإثنين.

وبحسب المصدر، فإن وفدا دبلوماسيا سيرافق السراج في زيارته للجزائر، يضم وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة وبعض القيادات العسكرية، فيما لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من البلدين بخصوص الزيارة.

وأوضح الموقع أن الوفد سيصل الجزائر صباح اليوم لإجراء مقابلات مع الوزير الأول عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، قبل أن يلتقي الوفد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

تأتي زيارة السراج للجزائر في خضم التصعيد الخطير للأزمة التي تعرفها بلاده، وبعد أيام من موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في مواجهة تهديد حفتر باجتياح العاصمة طرابلس بدعم مصري إماراتي.

المصدر : وكالات
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