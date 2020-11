اليونسكو ترد على تهديدات ترمب بقصف مواقع ثقافية إيرانية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجددا، الإثنين، بقصف مواقع ثقافية إيرانية بعد أن أثارت تصريحات مماثلة له انتقادات واسعة.

وقال ترمب، في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، إن المواقع الثقافية "هدف عادل" للجيش الأمريكي.

والسبت، هدد ترمب لأول مرة باستهداف تلك المواقع، في تغريدة عبر حسابه على تويتر.

وقال ترمب حينها: "مسموح لهم بقتل أفرادنا وتعذيبهم واستخدام القنابل المزروعة على جانب الطريق لنسفهم، بينما لا يتم السماح لنا بالمساس بمواقعهم الثقافية.. هذا أمر لا ينبغي".

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وقعت معاهدتين تلزمانها بعدم الإضرار بالتراث الثقافي في حال وقوع صراع مسلح.

وقالت اليونسكو إن بنود معاهدتي 1954 و1972، اللتين أقرتهما الولايات المتحدة وإيران، تلزم الدول الموقعة عليهما بألا تتخذ تدابير متعمدة قد تلحق أضرارا بالتراث الثقافي والطبيعي على أراضي دول أخرى أعضاء بهاتين المعاهدتين.

والأحد، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ردًا على تهديدات ترمب، إن الإقدام على ضرب مواقع ثقافية في إيران سيعد "جريمة حرب".

واتهم ظريف، في تغريدات عبر تويتر، ترمب بـ "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر عملية الاغتيالات الجبانة" التي قامت بها الولايات المتحدة، في العراق، يوم الجمعة الماضي ، والتي قتل جراءها قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وآخرون.

وقال ظريف إن "تهديدات ترمب بارتكاب انتهاكات جديدة واستهداف مواقع ثقافية تعد جريمة حرب".

A reminder to those hallucinating about emulating ISIS war crimes by targeting our cultural heritage:

Through MILLENNIA of history, barbarians have come and ravaged our cities, razed our monuments and burnt our libraries.

Where are they now?

We’re still here, & standing tall.

— Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2020