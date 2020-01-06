"الموت يلاحقنا.. فرجك يا رب".. سوريون يتعرضون للقصف بعد نزوحهم (فيديو)

تداول سوريون على مواقع التواصل مقطع فيديو لنازح من مدينة معرة النعمان إلى مدينة أريحا، يتحدث فيه عن تعرض الحي الذي يسكنه إلى قصف من قوات النظام والطيران الروسي.

وقال النازح "فرجك يا رب.. وين ما رحنا الموت ملاحقنا، أقسم بالله الأكل بالأرض لهلأ ما أكلنا اقسم بالله".

وتشهد مدينة معرة النعمان موجات نزوح كبيرة، هروبا من القصف المستمر من الطائرات الروسية والنظام السوري.

ويشهد ريف إدلب الجنوبي والشرقي، حركة نزوح واسعة من الأهالي نحو الحدود التركية السورية بسبب القصف المكثف اليومي وتقدم قوات النظام السوري نحو قرى وبلدات ريف إدلب بالشمال السوري.

وأسفرت هجمات النظام وداعميه، عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين عن إدلب إلى مناطق قريبة من الحدود التركية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحسب تقارير ميدانية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت خفض التصعيد.