السعودية: سلمان العودة يضرب عن استقبال الزيارات العائلية.. ما السبب؟

قرر الداعية السعودي البارز، سلمان العودة، الإثنين، الإضراب عن استقبال الزيارات العائلية بمحبسه، وفق مصدر حقوقي، وتغريدة لنجله.

وقال حساب "معتقلي الرأي" المعني بالمعتقلين في السعودية في تغريدة على تويتر، إن "إدارة سجن الحائر (جنوب الرياض) منعت العودة من أخذ أوراق خاصة به أعد فيها الرد على التُهم الجائرة الموجهة ضده".

وأشارت التغريدة إلى أن العودة "كان قد أعد لاستخدامها (الأوراق) أمام قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة (بالرياض)".

وأضافت أن العودة "قرر الإضراب عن استقبال الزيارات العائلية احتجاجا على ذلك الإجراء التعسفي".

🔴 عاجل:

إدارة سجن الحائر تمنع الشيخ #سلمان_العودة من أخذ أوراق خاصة به أعدّ فيها الرد على التُهم الجائرة الموجهة ضده، وكان قد تحضر لاستخدامها أمام قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة.

وقد قرر الشيخ الإضراب عن استقبال الزيارات العائلية احتجاجاً على ذلك الإجراء التعسفي. pic.twitter.com/tuAXfEqahP — معتقلي الرأي (@m3takl) January 6, 2020

وقال عبد الله، نجل العودة، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر: "مُنِع أهلي اليوم من زيارة الوالد #سلمان_العودة في سجن الحائر بالرياض! وقالوا بأن الوالد أضرب عن الزيارة بسبب رفض السجن إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه في المحكمة، ورفضوا أخذ أوراقه!".

مُنِع أهلي اليوم من زيارة الوالد #سلمان_العودة في سجن الحائر بالرياض! وقالوا بأن الوالد أضرب عن الزيارة بسبب رفض السجن إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه في المحكمة، ورفضوا أخذ أوراقه!. أسأل الله أن يفرّج عنه وعن البقية المظلومة pic.twitter.com/nP3BQOW6uE — د. عبدالله العودة (@aalodah) January 6, 2020

وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

يُذكر أن المحكمة الجزائية أجلت آخر محاكمة للعودة في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 30 يناير/كانون الثاني 2020.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، أوقفت السلطات دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.