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سياسة

أمريكا تهاجم روسيا والصين بسبب سفارة واشنطن في العراق

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
6/1/2020

اتهمت الولايات المتحدة اليوم الإثنين روسيا والصين بمنع صدور بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‭‭"‬‬يؤكد‭‭ ‬‬حصانة المقرات الدبلوماسية والقنصلية‭‭"‬‬.

وذلك في أعقاب الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في 31 ديسمبر/كانون الأول.

ويتعين الموافقة على صدور مثل هذه البيانات بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن 27 دولة نددت بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد "في تناقض صارخ مع صمت مجلس الأمن بسبب روسيا والصين، وهما تتمتعان بالعضوية الدائمة، اللتين منعتا إصدار البيان".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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