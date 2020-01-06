أردوغان: وحدات الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا المتمركزة في طرابلس برئاسة فائز السراج.

وأضاف الرئيس التركي في مقابلة مع قناة محلية أن "مهمة جنودنا هناك هي التنسيق (…) جنودنا ينتشرون تدريجاً".

واكد أردوغان أن هدف تركيا ليس "القتال" بل "دعم الحكومة الشرعية وتجنّب مأساة إنسانية".

وأوضح الرئيس التركي أن ضابطا برتبة فريق سيقود القوات التركية في ليبيا.

ورفض أردوغان الانتقادات التي وجهت إلى موافقة البرلمان التركي قبل أيام على إرسال قوات إلى ليبيا، قائلا "نرفض إدانتهم ولا نأخذها في الاعتبار".