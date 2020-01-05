شاهد: مظاهرات ليبية تندد بـ"مجزرة طرابلس"

توافد أهالي طرابلس ومصراتة وزوارة على الميادين تنديدا بقصف الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس، بينما توالت الإدانات المنددة بالقصف.

جاء ذلك في أعقاب استهدف طيران أجنبي داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة، وأسفر عن مقتل 30 شخصًا، وإصابة أكثر من 33 آخرين بينهم مدنيون.

وندد المتظاهرون بـ"مجزرة الطيران الداعم لحفتر" بحق طلبة الكلية العسكرية، وطالبوا بقطع العلاقات مع الإمارات ومصر والأردن وفرنسا، وكل داعمي قوات حفتر.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بقطع العلاقات رسميا مع الدول الداعمة للواء خليفة حفتر مثل الإمارات ومصر.

وكان المجلس الأعلى أعلن الحداد على أرواح ضحايا قصف الكلية العسكرية، وتعهد بأن الرد على هذه الجريمة النكراء لن يكون عاديًا. وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا، متوعدًا بـ "رد موجع" في ميدان القتال، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والدول الداعمة لحفتر.

وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، الهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل قوات حفتر أو القوات الداعمة لها، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها، في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية، مقر حكومة الوفاق، ما أجهض جهودا أممية لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.