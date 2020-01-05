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شاهد: بدء تشييع جثماني سليماني والمهندس في الأهواز

5/1/2020

بدأت مراسم تشييع جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل بضربة جوية أمريكية في العراق، صباح الأحد في الأهواز حيث ينتظر وصول جثمانه.

وبدأ التلفزيون الإيراني بثا مباشرا يعرض خلاله لقطات لحشد اتشح بالسواد في هذه المدينة الواقعة بجنوب غرب إيران.

وظهر في اللقطات حشد كبير تجمع في ساحة مولوي، رفعت فيه أعلام حمراء وخضراء وبيضاء وكذلك صورا لسليماني.

وظهر في لقطات رجال ونساء يبكون، بينما أظهرت مشاهد أخرى التقطت من الجو حشدا كبيرا يتوجه إلى مكان التجمع.

وقتل سليماني الجمعة في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي. ويفترض أن ينقل جثمانه إلى الأهواز الأحد قبل مراسم تشييع في طهران ومشهد وقم، ثم دفنه الثلاثاء في مدينة كرمان مسقط رأسه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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