"دم جنودنا مش للبيع".. حملة ترفض توريط الجيش المصري في حرب ليبيا

تصدر وسم (#دم_جنودنا_مش_للبيع) ضمن قائمة الأكثر تداولًا عل موقع تويتر في مصر، بنحو 20 ألف تغريدة، منذ صباح اليوم الأحد.

وغرد الناشطون عبر الوسم رافضين توريط الجيش المصري في حرب بليبيا، مذكّرين بما فعله الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر الذي أنهك الجيش في حروب باليمن وغيرها. كما تساءلوا عن الغرض من التدخل لدعم طرف في الصراع الليبي على حساب طرف آخر.

واستنكر المغردون محاولة إشراك الجيش المصري في الحرب في ليبيا بدعوى الأمن القومي، بينما يفرط النظام -بحسب تعبيرهم- في جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، مطالبين بعدم الزج بالجنود المصريين والتضحية بهم.

وقارن الناشطون بين موقف مصر الرافض للدخول في مواجهة عسكرية للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في النيل وبين تصاعد لهجة الخطاب المصري المطالب بالتدخل في الحرب الليبية.

وأعلن الجيش المصري، السبت، عن تنفيذ تدريبات بحرية في إحدى مناطق البحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات على حقوق استغلال احتياطيات الغاز في البحر المتوسط.

ويأتي التدريب بعد يومين من موافقة البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وهو قرار نددت به مصر على الفور.

من باع شرفه وعرضه وأرضه

وفرط في تيران وصنافير…

ممكن يبيع أي شيء!#دم_جنودنا_مش_للبيع — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 5, 2020

https://twitter.com/mohamednassar84/status/1213796780812488705?ref_src=twsrc%5Etfw

وسم #دم_جنودنا_مش_للبيع يتصدر تويتر رفضاً لدخول جنودنا المصريين في حرب في ليبيا حفاظاً علي حياتهم ولأننا ليس لنا علاقة بها فقط المهم أن نكتفي بتأمين حدودنا وعدم المساس بها من أي جهة .. pic.twitter.com/0wSb8RYo3E — محمد ناصر (@M_nasseraly) January 5, 2020

https://twitter.com/albazede/status/1213796449047207936?ref_src=twsrc%5Etfw

جيش 73.. كانوا رجال من ذهب

الجنرال سعد الدين الشاذلي "اوعوا تنسوا المياه .. دى زي البترول تماما "#سد_النهضة#دم_جنودنا_مش_للبيع pic.twitter.com/sOEBnwrFM3 — 🇳️ نــور هــانم (@Humanityyvoice) January 4, 2020

#دم_جنودنا_مش_للبيع

لمصلحة من توريط جنودنا في معركة خاسرة — ابو ابراهيم (@Mokhtarhend1) January 5, 2020

بدل ما ترسل جنود لحفتر ارسلهم للمحافظة على مياه النيل #دم_جنودنا_مش_للبيع — المهاجر (@AboAmr161718) January 5, 2020

https://twitter.com/Nehadyosry1/status/1213795028251922432?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mahmoud32625843/status/1213798482064138240?ref_src=twsrc%5Etfw