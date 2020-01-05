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سياسة

ترمب يهدد باستهداف 52 موقعا إيرانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
4/1/2020

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت من أن الولايات المتّحدة حدّدت 52 موقعاً في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوّة كبيرة" إذا هاجمت طهران أهدافاً أو أفراداً أمريكيّين.

وفي تغريدة دافع فيها عن الضربة التي قُتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الجمعة في بغداد، قال ترمب إنّ الرقم 52 يُمثّل عدد الأمريكيّين الذين احتُجزوا رهائن في السفارة الأمريكيّة في طهران على مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979. 

وأضاف ترمب أنّ بعض تلك المواقع هي "على مستوى عال جدّاً ومهمّة بالنّسبة إلى إيران والثقافة الإيرانيّة"، مشيراً إلى أنّ "تلك الأهداف، وإيران نفسها، سيتمّ ضربها بشكل سريع جدّاً وقويّ جدّاً. الولايات المتحدة لا تريد مزيداً من التهديدات".

وقال ترمب لاحقا "لقد صرفنا للتو 2 ترليون دولار على معدات عسكرية، نحن الجيش الأكبر والأفضل في العالم، في حال هاجمت إيران اي من قواعدنا أو أي أمريكي فإننا سنرسل في طريقهم بعضا من معداتنا الحديثة للغاية.. وبدون تردد".

 وأضاف "لقد هاجمونا وقمنا بالرد، وفي حال قاموا بالهجوم مرة أخرى، وهذا شيء أنصحهم بقوة بعدم القيام به، سنرد عليهم بقوة أكبر لم يشهدوا مثيلاً لها".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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