بريطانيا ترافق سفنها التجارية في مضيق هرمز بمدمرات حربية بعد مقتل سليماني

تبدأ البحرية البريطانية في مرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا أثناء مرورها في مضيق هرمز لتوفير الحماية لها بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن ولاس إنه أمر سفينتا (إتش.إم.إس مونتروز) و(إتش.إم.إس ديفندر) الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا.

وأضاف "ستتخذ الحكومة كل الخطوات الضرورية لحماية سفننا ومواطنينا في هذا التوقيت".

تحذير السفر

نصحت لندن البريطانيين السبت بتجنب السفر إلى العراق وبعدم السفر إلى إيران إذا لم تكن هناك ضرورة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "بعد مقتل قاسم سليماني وتصاعد التوتر في المنطقة، قررنا تحديث نصائحنا للمسافرين إلى العراق وإيران".

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله إن "أولوية كل حكومة هو ضمان سلامة البريطانيين. ونظراً للتوتر المتزايد في المنطقة، باتت وزارة الخارجية تنصح الناس بعدم السفر إلى العراق باستثناء كردستان العراق، وبالتساؤل عما إذا كان ضرورياً بالنسبة إليهم السفر إلى إيران".

ودعت الوزارة البريطانيين في المنطقة إلى توخي الحذر ومتابعة الوضع عن كثب عبر وسائل الإعلام.

وتوعّدت طهران بـ"انتقام قاس" بعد اغتيال سليماني في العملية الأمريكية التي نُفّذت بطائرة مسيّرة الجمعة في بغداد وأدت إلى مقتل عشرة أشخاص هم خمسة عراقيين وخمسة إيرانيين.

ودعا وزير الخارجية البريطاني الجمعة "كل الأطراف إلى خفض التصعيد".