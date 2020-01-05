"البرد قرصة عقرب".. وفاة معتقل مصري من الصقيع والجوع

توفي أول معتقل سياسي مصري في عام 2020، مساء أمس السبت، داخل محبسه في سجن العقرب الشديد الحراسة، في وقت أطلق فيه ناشطون وحقوقيون حملة "البرد قرصة عقرب" تضامنا مع المعتقلين.

وأعلنت حسابات حقوقية على منصات التواصل، وفاة الناشر والصحفي محمود عبدالمجيد صالح (46 سنة)، بسبب البرد الشديد والجوع والإهمال الطبي ومنع العلاج عنه.

وصالح الذي عمل بالإعلام والطباعة والنشر هو الأكبر بين أشقائه، وتوفيت والدته عام 2015 حزنًا عليه، ولديه أربعة أولاد كان هو العائل الوحيد لهم.

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1213579044635197441?ref_src=twsrc%5Etfw

تزامن ذلك مع إطلاق حملة إلكترونية تحت عنوان "#البرد_قرصة_عقرب" للتضامن مع معتقلي سجن طرة 1 الشديد الحراسة المعروف باسم العقرب، جنوب العاصمة القاهرة، ضد ما يواجهونه من انتهاكات فاقمها الصقيع وقسوة السجان.

وتهدف الحملة، التي بدأت الجمعة وتستمر لعشرة أيام، إلى تسليط الضوء على معاناة المعتقلين، بين التعذيب والمرض والبرد، لاسيما وأن عددًا من معتقلين فقدوا حياتهم داخل السجن ذاته بسبب تفاقم الأمراض نتيجة شدة البرد.

الوجع يكون مضاعف عندما تكون تعرف الشهيد معرفة جيدة

رحمة الله علي الشهيد الصحفي والناشر المهندس محمود عبدالمجيد صالح

كان من أفاضل من عرفت

والله شهيدٌ علي ما أقول#البرد_قرصة_عقرب#محمود_صالح_شهيد_البرد#محمد_شاهين_سفاح_العقرب pic.twitter.com/NuBFVLtf4X — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 4, 2020

وتفاعل مع الحملة معتقلون سابقون، حكوا عن معاناتهم مع برد الشتاء خلال فترات حبسهم، وتفاعل ناشطون وحقوقيون، مطالبين بـ"إنقاذ من تبقى من معتقلي العقرب، قبل ما يكونوا كلهم مجرد أرقام في سجل الموتى".

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن هناك 72 صحفيًا وإعلاميًا يقبعون حتى الآن داخل المعتقلات المصرية في ظروف بالغة السوء، وسط صمت نقابي صحفيي وحقوقي محلي.

https://twitter.com/breakcuffsegy/status/1213565846976684037?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1213477407086256128?ref_src=twsrc%5Etfw

فى سجن العقرب مع حلول فصل الشتاء يتحول البرد الى سلاح فى يد العسكر يقتلون به المعتقلين فى سجن العقرب.#البرد_قرصة_عقرب #معتز_مطر pic.twitter.com/yEWT15fK3n — Nadia (@Nadiaalshakera1) January 4, 2020

الناس ف سجن #العقرب بتموت من البرد💔

تخيلوا سجون بلا تدفئه وبدون فراش وبدون بطاطين 💔✋🏻

بيموتوهم بالبطئ من البرد ✋🏻

حسبي الله ونعم الوكيل والله#البرد_قرصة_عقرب — Diana 🇵🇸🇹🇷🇩🇿🇶🇦🇹🇳🇮🇶🇱🇾🇲🇦🇾🇪🇵🇰🇸🇦 (@Diana1Diana7744) January 4, 2020

#البرد_قرصة_عقرب

رحمة الله على كل معتقل استشهد في سجون السفّاح

اللهم افتح علي المعتقلين المظلومين والمستضعفين أبواب الفرج pic.twitter.com/wsHIhFQGpb — limab (@achwa6e3) January 5, 2020

رحمة الله عليك قتلك الظلمة قاتلهم الله #البرد_قرصة_عقرب pic.twitter.com/S9aYXLnhnR — ريفي مصري (@MohamedNoseir1) January 5, 2020