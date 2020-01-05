أردوغان يدعو لنزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في ضربة أمريكية.

وقال أردوغان في لقاء مع قناة (سي إن إن تورك) إن الأمر لن يقف عند هذا الحد فمن المؤكد أن مرحلة أخرى ستعقبها.

أهم ما جاء في تصريحات أردوغان:

جعل العراق منطقة صراع للتوترات بين أمريكا وإيران يضر بالاستقرار.

تركيا وقفت دائما ضد التدخلات الأجنبية في منطقتنا وقمنا بتقييم الهجوم (مقتل سليماني) وفق هذا المنظور.

الأمر لن يقف عند هذا الحد فمن المؤكد أن مرحلة أخرى ستعقبها.

اختيار الولايات المتحدة لسليماني على وجه التحديد من شأنه تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

يجب السيطرة على هذا التوتر قبل أن يصل مرحلة من شأنها إلحاق الضرر بجميع الأطراف.

سليماني قتل بعد 4-5 ساعات من محادثة هاتفية بيني وبين (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب.

نصحت ترمب بعدم تصعيد التوتر مع إيران.

صدمنا بخبر مقتل سليماني، لقد كان عملا مدبرا له.

أعتقد أن قتل قائد رفيع المستوى لدولة لن يبقى دون رد.

بوتين يزور تركيا الأربعاء وسنبحث مفصلا جميع القضايا الإقليمية.

نراقب عن كثب وبقلق أزمات قريبة تتعلق باستقرار وسلامة منطقتنا بسبب مقتل سليماني.

بكل أسف لم تنجح حتى الآن جميع الجهود والمبادرات الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتر الأمريكي الإيراني.