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سياسة

وزير الخارجية القطري يجرى محادثات مع نظيره الإيراني في طهران

وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
4/1/2020

عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة أولى من المحادثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له في طهران اليوم السبت.

 وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الجولة الثانية من المحادثات بين الوزيرين سوف تعقد على انفراد.

وأضافت الوكالة، أنه بعد لقاء الوزير القطري مع ظريف، سيلتقي المسؤول القطري بالرئيس الإيراني حسن روحاني.

وتأتي زيارة الوزير القطري بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني فجر أمس الجمعة في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وصل ظهر اليوم السبت إلى طهران، للقاء  المسؤولين الإيرانيين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، أن وزير الخارجية القطري سيصل السبت إلى طهران ويلتقي ظريف، دون تفاصيل أكثر.

ويعتبر وزير الخارجية القطري أول مسؤول خليجي يصل إيران بعد إعلان اغتيال سليماني، وسط تصاعد في حدة التصريحات بين واِشنطن وطهران.

المصدر : وكالات
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