هجومان على المنطقة الخضراء وقاعدة عسكرية تضم جنودا أمريكيين في العراق

استهدف هجومان متزامنان مساء السبت المنطقة الخضراء شديدة التحصين بوسط بغداد وقاعدة جوية عراقية تضم جنوداً أمريكيين شمال العاصمة، بحسب ما أشارت مصادر أمنية.

وأكد الجيش العراقي سقوط صواريخ داخل المنطقة وحي الجادرية في بغداد وقاعدة بلد الجوية دون وقوع قتلى.

وسقطت قذيفتا هاون على المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية، حيث مقر السفارة الأمريكية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية عراقية وأخرى في الخضراء.

وسمع دوي صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء.

وفي الوقت نفسه، سقط صاروخا كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية العراقية (نحو مئة كيلومتر شمال بغداد)، والتي تضم جنوداً أمريكيين وطائرات أمريكية، بحسب مصادر أمنية في المكان.

وبعد ذلك، حلقت طائرات مسيرة أمريكية فوق القاعدة وقامت بعملية استطلاع للمنطقة، وفق المصادر نفسها.

وعززت واشنطن أمن ديبلوماسييها وجنودها ومقارها القنصلية في العراق، وسط ازدياد الشعور المناهض للولايات المتحدة في أعقاب اغتيالها، الجمعة، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعدت طهران الولايات المتحدة بـ"رد قاس" في "الزمان والمكان المناسبين".

جنازة قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس

وشنت واشنطن غارات جوية على كتائب حزب الله العراقي الأسبوع الماضي وقتلت 28 مقاتلا في صفوفها غربي العراق بعد أن اتهمتها بالوقوف وراء هجمات صاروخية على قواعد عسكرية أدت إلى مقتل متعاقد أمريكي.

وأثارت الغارات غضب الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران وحاولت على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.