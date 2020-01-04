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سياسة

مقتل 28 طالبا في قصف لطيران حفتر على الكلية العسكرية بطرابلس [فيديو]

4/1/2020

قالت مصادر طبية ليبية لـ"الجزيرة مباشر" إن 28 طالبا على الأقل من طلبة الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، قتلوا في قصف شنته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، السبت.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر الصور الأولى من محيط الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة جنوبي طرابلس بعد القصف الجوي، ويظهر في الفيديو سيارات إسعاف وطواقم طبية تنقل الضحايا والمصابين.  

وقالت صفحة قوات "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، على فيسبوك أن 28 قتيلا و 18 جريح الحصيلة الأولية من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس "نتيجة غارة لطيران أجنبي داعم لـمجرم الحرب حفتر".
وقال أمر قوة الإسناد بالجيش الليبي في طرابلس، ناصر عمار، لـ"الجزيرة مباشر" إن طائرات إماراتية مسيرة هي التي قصفت الكلية العسكرية، مما أدى إلى وقوع 28 قتيلا على الأقل و35 جريحا. 

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق فوزي أونيس لوكالة الأناضول: "هناك عددا من القتلى والجرحى (دون تحديدهم) سقطوا نتيجة قصف مقر الكلية العسكرية".

وأضاف أونيس أن "القصف استهدف السكن الخاص بطلبة الكلية العسكرية وسيارات الإسعاف توجهت لمكان القصف".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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