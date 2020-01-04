شاهد: الجيش المصري ينفذ تدريبات بحرية في البحر المتوسط

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، عن تنفيذ تدريبات بحرية في إحدى مناطق البحر المتوسط، في ظل تصاعد التوترات على حقوق استغلال احتياطيات الغاز في البحر المتوسط.

وجاء في بيان لإدارة الشؤون المعنوية التابعة لوزارة الدفاع المصرية في بيان: "قامت القوات البحرية بتنفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية".

وأضاف البيان أن إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية" شاركت أيضا في التدريب.

وتابع: "شهد التدريب اشتراك القوات الجوية والذى جاء متمثلا في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز( كاموف) وطائرات (الأباتشي) وطائرات (إف 16) إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك).. واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية".

وشهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

ويأتي التدريب بعد يومين من موافقة البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، وهو قرار نددت به مصر على الفور.

وتتيح مذكرة التفويض تقديم دعم متنوع، يشمل إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتتيح المذكرة للرئيس رجب طيب أردوغان اتخاذ القرار بشأن توقيت إرسال القوات ونطاق انتشارها وعددها.

وبعد دقائق على صدور القرار، توعدت مصر تركيا بالقول: "تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمل مسئولية ذلك كاملة".