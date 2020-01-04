شاهد: الآلاف يشيعون جثمان سليماني وقتلى الغارة الأمريكية بمشاركة عبد المهدي

تجمع الآلاف من المشيعين في بغداد اليوم السبت لتشييع جثماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي.

كما يشيع الحاضرون جثامين القتلى الآخرين الذين قتلوا في الضربة الجوية الأمريكية أمس الجمعة في العراق.

ومثّل هجوم الأمس على مطار بغداد ،الذي أمر به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصعيدا كبيراً في "حرب الظل" في الشرق الأوسط بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها لا سيما إسرائيل والسعودية من جهة أخرى.

وكان سليماني واحدا من أبرز قادة إيران العسكريين والعقل المدبر المسؤول عن توسع نفوذها في الشرق الأوسط. وكان المهندس نائبا لزعيم قوات الحشد الشعبي العراقية التي تنضوي تحت لوائها فصائل مسلحة.

وتقيم قوات الحشد الشعبي جنازة كبيرة للرجلين ومن قتلوا معهما في الضربة الجوية نفسها تبدأ من المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد وتتحرك نحو مدينة كربلاء وتنتهي في مدينة النجف.

وبدأ المشيعون التجمع في شوارع بغداد من الصباح قبل بدء مراسم الجنازة وكانوا يلوحون بالعلم العراقي ورايات الحشد.

وفي وقت سابق اليوم قالت قوات الحشد الشعبي إن ضربات جوية جديدة قرب معسكر التاجي أدت إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة. لكن الجيش العراقي والحشد الشعبي نفسه نفيا في وقت لاحق وقوع أي ضربات جوية في المنطقة. و أيضا قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية إنه لم يشن أي هجمات قرب المعسكر الواقع إلى الشمال من بغداد.

وتصاعدت العمليات القتالية بين الولايات المتحدة وإيران في العراق منذ الأسبوع الماضي عندما هاجم فصيل مسلح تدعمه إيران السفارة الأمريكية في بغداد في أعقاب ضربة جوية أمريكية مميتة على كتائب حزب الله التي أسسها أبو مهدي المهندس.