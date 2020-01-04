تغريدة قديمة لخاشقجي عن مقتل سليماني.. ماذا قال؟

لاقت تغريدة قديمة للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي على موقع تويتر اهتماما واسعا بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أمس الجمعة.

وكان خاشقجي كتب عام 2015، بعد انتشار شائعات عن مقتل سليماني قائلا "‏إن صح خبر ‎مقتل قاسم سليماني فهو قاتل والقاتل يقتل ولو بعد حين. قلت قبل أيام وهو يدنس (مسجدا) بحلب: لا المكان مكانكم ولا الزمان زمانكم".

وقتل سليماني بعد استهداف القوات الأمريكية لسيارته في طريق المطار في العاصمة العراقية بغداد.

وأعاد نشطاء عرض التغريدة والتعليق عليها، معربين عن افتقادهم لخاشقجي وتحليلاته ومواقفه المؤيدة للثورة السورية والمعارضة للسياسات الإيرانية في المنطقة.

ان صح خبر #مقتل_قاسم_سليماني فهو قاتل والقاتل يقتل ولو بعد حين ، قلت قبل ايام وهو يدنس مسجد بحلب ، لا المكان مكانكم ولا الزمان زمانكم . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) November 23, 2015

سحق حلب

عندما بدأ نظام الأسد يتداعى كلفت طهران الجنرال المخلص للمرشد قاسم سليماني بإخماد الثورة السورية، وأطلقت يده في جلب مقاتلين شيعة من دول مختلفة.

ومن 2014 إلى نهاية 2016، انخرط سليماني في معارك حلب وقاد مقاتلي المليشيات القادمين من شتى أصقاع الأرض رافعين علنا شعارات الثأر المذهبي.

كنا نتمنى ان تكون بيننا ياجمال وتشاركنا فرحتنا بمقتل سليماني .. كم نفتقدك ونشتاق لكلماتك — Ahmad Alabdulkader (@A7maadabd81) January 3, 2020

وبعد حصار شديد ومعارك طاحنة تمكنت مليشيات سليماني المدعومة بالقصف السوري والروسي من سحق المعارضة السورية كليا.

ووُصفت معارك حلب بأنها قيامة لهول فظائعها ولتداعياتها الرهيبة، حيث فرض على سكانها السنة مغادرة مناطقهم بفعل سطوة وقوة الجنرال الإيراني.

وعلى أطلال المدينة، تجول قاسم سليماني مزهوا بعد أن أعادها إلى نظام بشار الأسد رسميا في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 2016.