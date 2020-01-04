بومبيو ينتقد الموقف الأوربي من قتل قاسم سليماني

انتقد وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو موقف أوربا من الغارة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة لقتل قاسم سليماني، قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بغداد.

وقال بومبيو إن الأوربيين "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل سليماني في العراق.

وأوضح بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم الذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.

وقال الوزير الأمريكي "أمضيت اليوم الأخير ونصف يوم، ويومين، أتحدث مع شركاء في المنطقة وأطلعهم على ما كنا نفعله ولماذا كنا نفعل ذلك، سعيا للحصول على مساعدتهم. جميعهم كانوا رائعين".

وأضاف "ثم جاء الحديث مع شركائنا الآخرين في أماكن أخرى ولم يكن جيدا. بصراحة لم يكن الأوربيون مفيدين بالقدر الذي كنت أتمناه".

وكان مسؤولون أمريكيون ذكروا أن سليماني الذي أدرجته الولايات المتحدة على لائحتها السوداء قتل بقصف من طائرة بدون طيار لسيارته قرب مطار بغداد الدولي.

وبعد اغتياله، دعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل كل الأطراف الفاعلة إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتحمل المسؤولية في هذه اللحظة الحاسمة".

من جهة أخرى، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتورطين في قتل سليماني على "ضبط النفس"، بينما رأى وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب أن وقف التصعيد سيكون أساس الحل.

وقال بومبيو إن "البريطانيين والفرنسيين والألمان يجب أن يدركوا أن ما فعلناه، ما فعله الأمريكيون أنقذ أرواحا في أوربا كذلك".

وأضاف "كان هذا أمرا جيدا للعالم بأسره، ونحن نحث الجميع في العالم على الوقوف بجانب ما تحاول الولايات المتحدة فعله وهو ببساطة دفع جمهورية إيران الإسلامية إلى اتباع سلوك دولة طبيعية".

وكان بومبيو صرح قبل ذلك الجمعة أن سليماني كان يخطط لعمل وشيك يهدد مواطنين أمريكيين عندما قُتل في الغارة.