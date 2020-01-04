الناتو يعلق مهامه التدريبية في العراق إثر مقتل سليماني

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) السبت، تعليق مهامه التدريبية في العراق، على خلفية مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في قصف جوي أمريكي ببغداد، الجمعة.

وتقدم بعثة الحلف الأطلسي التي تضم نحو 500 عضوا المشورة والتدريب للقوات العراقية بطلب من الحكومة العراقية.

وقال المتحدث باسم الحلف إن "مهمة الحلف الأطلسي مستمرة لكن أنشطة التدريب معلقة حاليا".

كما أفاد أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بعد التطورات الأخيرة.

وقال مسؤول أمريكي في بغداد لوكالة فرانس برس إن التحالف الدولي بقيادة أمريكية في العراق حد من عملياته وعزز التدابير الأمنية في قواعده في هذا البلد.

السويد تعلق عمل قواتها

علقت الحكومة السويدية، السبت، عمل قواتها العسكرية في العراق بشكل مؤقت، على خلفية مقتل سليماني.

أعلنت ذلك المتحدثة باسم القوات المسلحة السويدية، كريستينا سوان، في تصريحات نقلها التلفزيون السويدي.

وقالت سوان، إن قرار إيقاف مهام القوات العسكرية يأتي نتيجة الأوضاع الجارية الآن في العراق، وهو بمثابة استراحة مؤقتة لعمل قواتنا هناك.

يذكر أن البرلمان السويدي وافق في 2015 على إشراك قوات عسكرية في العراق قوامها 70 عسكرياً بينهم جنود وضباط، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة ضمن مهام تدريبية للقوات العراقية.

وتتركز تلك القوات داخل قاعدة عسكرية أمريكية شمال العاصمة بغداد.

وفجر الجمعة، قتل سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وثمانية أشخاص آخرين، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وبات اغتيال سليماني، حديث العالم بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب واستعداد أمريكيين.